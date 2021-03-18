Коул сравнил "Атлетико" с командой из Чемпионшипа

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул сравнению "Атлетико" с ведущими командами Чемпионшипа по уровню игры.

"Атлетико" показал на удивление слабую игру как для лидера Ла Лиги в противостоянии с "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух матчей со счетом 3:0.



Коул чувствует, что победа 2:0 на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером стала одним из самых легких матчей для "синих" при Томасе Тухеле.



"Этот гол (Эмерсона) в компенсированное время стал красивым окончанием идеального матча для "Челси". "Атлетико" даже не был близок к тому, чтобы напрячь "Челси" этим вечером".



"Они имели пару полумоментов, но это была односторонняя игра. Не хочу проявить неуважение, но еще в перерыве я сказал, что "Челси" словно играет против одной из ведущих команд Чемпионшипа или с аутсайдером Премьер-Лиги вроде "Фулхэма" или "Вест Бромвича", — сообщил Коул в эфире BT Sport.