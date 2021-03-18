Коул сравнил "Атлетико" с командой из Чемпионшипа

Луис Суарес Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул сравнению "Атлетико" с ведущими командами Чемпионшипа по уровню игры.

"Атлетико" показал на удивление слабую игру как для лидера Ла Лиги в противостоянии с "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив по сумме двух матчей со счетом 3:0.

Коул чувствует, что победа 2:0 на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером стала одним из самых легких матчей для "синих" при Томасе Тухеле.

"Этот гол (Эмерсона) в компенсированное время стал красивым окончанием идеального матча для "Челси". "Атлетико" даже не был близок к тому, чтобы напрячь "Челси" этим вечером".

"Они имели пару полумоментов, но это была односторонняя игра. Не хочу проявить неуважение, но еще в перерыве я сказал, что "Челси" словно играет против одной из ведущих команд Чемпионшипа или с аутсайдером Премьер-Лиги вроде "Фулхэма" или "Вест Бромвича", — сообщил Коул в эфире BT Sport.


Метки Атлетико, Коул, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2021 11:00

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  1. charmk 18.03.2021 11:14 # charmk
    да понятно что помойка испанская эта лига

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  2. suddenly 18.03.2021 11:14 # suddenly
    Полузащитник "Челси" Джо Коул сравнению "Атлетико" с ведущими командами Чемпионшипа по уровню игры.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84732/

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