Клопп готов к тому, что "Ливерпуль" не попадет в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что непопадание в Лигу Чемпионов не стало бы катастрофой для его клуба.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, причем сыграл на матч больше, чем находящиеся в двух очках позади "Эвертон" и "Тоттенхэм".



Угроза не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон более чем реальна, однако Клопп мысленно уже готов провести один год без элитного европейского турнира.



"Что будет значить для "Ливерпуля" непопадание в Лигу Чемпионов? Это будет огромная финансовая потеря. В остальном это не так важно".



"Я отлично понимаю, что почти во всех клубах мира ко мне появились бы вопросы в подобной ситуации. Это совершено нормально, и я это принимаю".



"Но здесь в "Ливерпуле" это по-другому. Наши владельцы, спортивный директор и даже игроки — никто ни в ком не сомневается. Мы приняли свою ситуацию и сражаемся над ее преодолением", — цитирует Клоппа Daily Mirror.