Клопп готов к тому, что "Ливерпуль" не попадет в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что непопадание в Лигу Чемпионов не стало бы катастрофой для его клуба.
В данный момент "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, причем сыграл на матч больше, чем находящиеся в двух очках позади "Эвертон" и "Тоттенхэм".
Угроза не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон более чем реальна, однако Клопп мысленно уже готов провести один год без элитного европейского турнира.
"Что будет значить для "Ливерпуля" непопадание в Лигу Чемпионов? Это будет огромная финансовая потеря. В остальном это не так важно".
"Я отлично понимаю, что почти во всех клубах мира ко мне появились бы вопросы в подобной ситуации. Это совершено нормально, и я это принимаю".
"Но здесь в "Ливерпуле" это по-другому. Наши владельцы, спортивный директор и даже игроки — никто ни в ком не сомневается. Мы приняли свою ситуацию и сражаемся над ее преодолением", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
17.03.2021 16:00
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Портовым проституткам не привыкать.
ФА в прошлом сезоне сделала портовым проституткам подачку и кинула им картону, - те до сих пор никак нарадоваться не могут. Однако, теперь карма воздаёт ливерпульских шлюхам за распространение ковида - колбасники штабелями травмируются, некоторые даже подыхают (мамка клоппа, отчим алиссона). По-хорошему, когда скаузерский бордель будет лететь в Европу на 1/4 ЛЧ, с их самолётом что-нибудь должно приключится. Хотя даже самой лучший исход (гибель всей их команды) не перекроет того вреда, что колбасники принесли миру. Ведь их помойные болельщики останутся не наказанны... надо будет еще для этих гадов восстановить систему ГУЛага, - пускай себе на приисках добывают долгожданное золото...
http://fapl.ru/posts/84715/?c=1#c7312230
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