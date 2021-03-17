"Юнайтед" будет искать таланты среди шестилетних детей

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" находится в поисках скаута, который сможет разглядеть футбольный талант в детях с шестилетнего возраста.

В данный момент правила Премьер-Лиги разрешают клубам регистрировать детей в качестве своих игроков, начиная с уровня U-9.

Однако на "Олд Траффорд" чувствуют, что этого недостаточно, и хотят искать будущих звезд еще до того, как те могут быть официально приняты в академию клуба.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" разместили вакансию скаута, который будет охотиться за подающими надежды детьми в возрасте от шести до восьми лет в Манчестере и во всем северо-западном регионе.

Добавим, вот уж более 4,000 матчей кряду "Юнайтед" называет в своей заявке минимум одного воспитанника своей академии. Например, полузащитник "дьяволов" Скотт Мактоминей связан с клубом с пятилетнего возраста, когда он пришел заниматься в детский развивающий центр в Престоне.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2021 12:00

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  1. lahmatyj 17.03.2021 12:51 # lahmatyj
    Миху Светова берите. Ну или любого другого либертарианца.

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  2. royal-arsenal 17.03.2021 12:47 # royal-arsenal
    Венгер-стайл

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  3. alexomck 17.03.2021 12:02 # alexomck
    АФ любил мальчиков постарше, но Сульшер и сам молодой ещё.

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