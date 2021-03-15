Луис верит, что "Арсенал" еще может попасть в топ-4
Защитник "Арсенала" Давид Луис верит, что его команда еще может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Одержав победу 2:1 в дерби над "Тоттенхэмом" накануне, "Арсенал" остался на 10-й позиции в турнирной таблице.
"Канониры" уступают 10 очков четвертому "Челси", но имеют матч в запасе, и Луис не готов выбросить фланг раньше времени.
"Топ-4? Мы должны стараться продолжать в том же духе, стараться стать лучше. Мы далеко от топ-4, однако у нас отличная команда, и мы способны играть таким образом и дальше, набирая очки каждую неделю", — цитирует Луиса The Independent.
15.03.2021 20:00
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Последние комментарии:
Гомо6ляди те ещё сказочники, да.
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согласен. будет такая четверка:
1. арсенал
2. тотенхэм
3. залупуль
4. вест бромвич
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Луис: "Чемпионство "Арсенала" не является невозможным"
Источник: http://fapl.ru/posts/83891/
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