Луис верит, что "Арсенал" еще может попасть в топ-4

Защитник "Арсенала" Давид Луис верит, что его команда еще может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Одержав победу 2:1 в дерби над "Тоттенхэмом" накануне, "Арсенал" остался на 10-й позиции в турнирной таблице.



"Канониры" уступают 10 очков четвертому "Челси", но имеют матч в запасе, и Луис не готов выбросить фланг раньше времени.



"Топ-4? Мы должны стараться продолжать в том же духе, стараться стать лучше. Мы далеко от топ-4, однако у нас отличная команда, и мы способны играть таким образом и дальше, набирая очки каждую неделю", — цитирует Луиса The Independent.