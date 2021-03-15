Луис верит, что "Арсенал" еще может попасть в топ-4

Давид Луис Защитник "Арсенала" Давид Луис верит, что его команда еще может финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Одержав победу 2:1 в дерби над "Тоттенхэмом" накануне, "Арсенал" остался на 10-й позиции в турнирной таблице.

"Канониры" уступают 10 очков четвертому "Челси", но имеют матч в запасе, и Луис не готов выбросить фланг раньше времени.

"Топ-4? Мы должны стараться продолжать в том же духе, стараться стать лучше. Мы далеко от топ-4, однако у нас отличная команда, и мы способны играть таким образом и дальше, набирая очки каждую неделю", — цитирует Луиса The Independent.


Метки Арсенал, Луис, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 20:00

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  1. chelsea88 15.03.2021 20:58 # chelsea88
    Гомо6ляди те ещё сказочники, да.

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  2. hammersmith 15.03.2021 20:14 # hammersmith
    согласен. будет такая четверка:

    1. арсенал
    2. тотенхэм
    3. залупуль
    4. вест бромвич

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  3. danny949494 15.03.2021 20:11 # danny949494
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Луис: "Чемпионство "Арсенала" не является невозможным"

    Источник: http://fapl.ru/posts/83891/

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