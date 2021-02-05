Луис: "Чемпионство "Арсенала" не является невозможным"

Защитник "Арсенала" Давид Луис считает, что его команда все еще может выиграть титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Стабилизировав игру в последние недели, "Арсеналу" удалось подняться на 10-е место в Премьер-Лиге. При этом отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 16 очков при одном матче в запасе у "горожан".



"Канониры" уже не отягощены выступлением в Кубке Англии и Кубке Лиги, поэтому Луис, учитывая непредсказуемость этого сезона, не берется вычеркнуть свою команду из числа претендентов на титул.



"Теперь нам остается сражаться за два трофея, которые мы еще можем выиграть".



"Конечно, наше отставание в Премьер-Лиге очень большое. Но разве это невозможно? Нет".



"Мы знаем свою реальность, а наша реальность гораздо сложнее, чем команд, что находятся высоко. Но мы также знаем, что выступаем в самой обсуждаемой и самой сложной лиге в мире, где 10 очков отрыва могут за месяц превратиться в одно, два или ноль".



"Всякое может случиться", — сообщил Луис ESPN Brasil.