"Арсенал" оштрафует Обамеянга за опоздание

"Арсенал" оштрафует своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга за нарушение дисциплины перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, после победы со счетом 2:1 Артета сообщил, что они с Обамеянгом "подвели черту" под инцидентом, из-за которого Пьер-Эмерик пропустил дерби Северного Лондона.



Артета не стал уточнять, в чем конкретно провинился Обамеянг, однако Daily Mail утверждает, что речь идет опоздании — роскошный болид габонского нападающего был замечен в пробке за считанные часы до матча.



Теперь, помимо пропуска игры, Обамеянгу грозит штраф. Столь строгие санкции обусловлены не только важностью матча, но и тем фактом, что Пьер-Эмерик опаздывает уже не в первый раз, что не к лицу игроку с капитанской повязкой.



"Северный Лондон — красный и точка!" — отреагировал в инстаграме на победу своей команды Обамеянг, забивший девять голов в 12 последних матчах.





If anyone is wondering why Aubameyang was disciplined for being late for the match today, this is him stuck in traffic at 12.04 in Muswell Hill! #ARSTOT pic.twitter.com/T3TlF1SX8f