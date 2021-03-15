"Арсенал" оштрафует Обамеянга за опоздание

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" оштрафует своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга за нарушение дисциплины перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, после победы со счетом 2:1 Артета сообщил, что они с Обамеянгом "подвели черту" под инцидентом, из-за которого Пьер-Эмерик пропустил дерби Северного Лондона.

Артета не стал уточнять, в чем конкретно провинился Обамеянг, однако Daily Mail утверждает, что речь идет опоздании — роскошный болид габонского нападающего был замечен в пробке за считанные часы до матча.

Теперь, помимо пропуска игры, Обамеянгу грозит штраф. Столь строгие санкции обусловлены не только важностью матча, но и тем фактом, что Пьер-Эмерик опаздывает уже не в первый раз, что не к лицу игроку с капитанской повязкой.

"Северный Лондон — красный и точка!" — отреагировал в инстаграме на победу своей команды Обамеянг, забивший девять голов в 12 последних матчах.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2021 13:00

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  1. chelsea88 15.03.2021 14:32 # chelsea88
    "Северный Лондон — под Тоттенхэмом и точка!"

    Источник: http://fapl.ru/posts/84674/

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  2. royal-arsenal 15.03.2021 13:56 # royal-arsenal
    Понимаю Обаму, у меня тоже проблема с опозданиями.
    Понять и простить

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  3. bes-ter 15.03.2021 13:24 # bes-ter
    Гребанные расисты!

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