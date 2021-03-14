Моуриньо: "Только большой фанат "Арсенала" скажет, что это пенальти"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал рефери Майкла Оливера за назначение пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Обменявшись голами с "Арсеналом" в первом тайме воскресного матча на "Эмирейтс", после перерыва "шпоры" получили пенальти в свои ворота, который и предрешил судьбу дерби в пользу "канониров" — 2:1.



Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес ударил Александра Лакасетта уже после того, как нападающий "Арсенала" промахнулся по мячу, однако Оливер счел это достаточным поводом для назначения 11-метрового — с чем Моуриньо никак не может согласиться.



"Думаю, мы очень плохо играли в первом тайме, и счет 1:1 не отражает характера игры".



"Мы были плохи. Мы плохо оборонялись, в нашей игре не было темпа, прессинга, а что касается атакующего футбола, то некоторые игроки прятались".



"Во втором тайме мы контролировали игру и произвели некоторые изменения, чтобы попытаться одержать победу. Но затем случились пенальти и вторая желтая карточка Ламелы. Тем не менее, даже вдесятером мы стремились к другому результату".



"Рефери не дают послематчевых интервью? Как жаль. Майкл Оливер совершил ошибку. Возможно, рефери тоже устают. У него был матч посреди недели, и он, возможно, устал".



"Обычно мне очень не везет в матчах с ним в качестве рефери. Моя статистика в матчах с ним изумляет. "Челси", "Юнайтед", "Тоттенхэм" — везде одинаково. Мне очень не везет с таким хорошим рефери".



"Я сразу же посмотрел инцидент на планшете. Там все однозначно. Если у кого-нибудь другое мнение, это должен быть большой фанат "Арсенала" с сезонным абонементом. Только мнение такого человека я смогу понять, потому что в нем говорит страсть. Мнение других людей я понять не смогу, потому что все очевидно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.