Моуриньо: "Только большой фанат "Арсенала" скажет, что это пенальти"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал рефери Майкла Оливера за назначение пенальти в ворота его команды в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".
Обменявшись голами с "Арсеналом" в первом тайме воскресного матча на "Эмирейтс", после перерыва "шпоры" получили пенальти в свои ворота, который и предрешил судьбу дерби в пользу "канониров" — 2:1.
Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес ударил Александра Лакасетта уже после того, как нападающий "Арсенала" промахнулся по мячу, однако Оливер счел это достаточным поводом для назначения 11-метрового — с чем Моуриньо никак не может согласиться.
"Думаю, мы очень плохо играли в первом тайме, и счет 1:1 не отражает характера игры".
"Мы были плохи. Мы плохо оборонялись, в нашей игре не было темпа, прессинга, а что касается атакующего футбола, то некоторые игроки прятались".
"Во втором тайме мы контролировали игру и произвели некоторые изменения, чтобы попытаться одержать победу. Но затем случились пенальти и вторая желтая карточка Ламелы. Тем не менее, даже вдесятером мы стремились к другому результату".
"Рефери не дают послематчевых интервью? Как жаль. Майкл Оливер совершил ошибку. Возможно, рефери тоже устают. У него был матч посреди недели, и он, возможно, устал".
"Обычно мне очень не везет в матчах с ним в качестве рефери. Моя статистика в матчах с ним изумляет. "Челси", "Юнайтед", "Тоттенхэм" — везде одинаково. Мне очень не везет с таким хорошим рефери".
"Я сразу же посмотрел инцидент на планшете. Там все однозначно. Если у кого-нибудь другое мнение, это должен быть большой фанат "Арсенала" с сезонным абонементом. Только мнение такого человека я смогу понять, потому что в нем говорит страсть. Мнение других людей я понять не смогу, потому что все очевидно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
14.03.2021 23:00
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Последние комментарии:
ахахаха маур включился))
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Че не так с пенкой, если Джака в истеричном порыве без мяча кому-то костыль отрывать будет в штрафной, нет нарушения что ли?
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Оливер тайный поклонник маура
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оштрафуют?
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Моуриньо: "Только пидор скажет, что это пенальти.
Источник: http://fapl.ru/posts/84664/
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