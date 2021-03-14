МЮ решил наградить Сульшера новым контрактом

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт на улучшенных условиях.

Сульшер тренирует "Юнайтед" с декабря 2018, когда он занял место уволенного Жозе Моуриньо, однако свой постоянный контракт Оле Гуннар заключил в марте 2019.

Сейчас от этого контракта остается один полный год, и клуб с "Олд Траффорд" уже принял решение насчет дальнейшей судьбы 48-летнего норвежца.

Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд и владельцы клуба высоко оценивают проделанную Сульшером работу. Сейчас в стане "красных дьяволов" гораздо более позитивная атмосфера, нежели в прежние, смутные, времена.

Как сообщает Daily Mirror, переговоры с Сульшером о новом контракте могут стартовать в любой день. "Юнайтед" собирается повысить зарплату Оле Гуннара с нынешних 7 до 9 миллионов фунтов в год.

Кроме того, Сульшер получит гарантии того, что сохранит последнее слово в вопросе трансферов, несмотря на недавние изменения в структуре управления клубом.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2021 08:00

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