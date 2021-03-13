Каррагер: "Фирмино повезло, что Жота отсутствовал так долго"
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что в данный момент в стартовом составе "красных" должен играть Диогу Жота, а не Роберто Фирмино.
В 16 матчах с Boxing Day Фирмино забил лишь один гол. Роберто продолжал играть, несмотря на спад формы, поскольку Жота в то время был травмирован.
Однако сейчас Диогу выздоровел, и Каррагер чувствует, что голевое чутье португальца важнее для "Ливерпуля", чем умение Фирмино связывать игру.
"Думаю, Фирмино повезло, что Жота отсутствовал так долго, потому что, думаю, Жота был на пороге того, разбить эту тройку нападения. Думаю, внедрение Жоты в стартовый состав вместо Фирмино напрашивалось некоторое время".
"Просто интересно, что против "РБ Лейпциг" он сыграл в центре. Кажется, на выходных в центре был Салах, а Жота занимал позицию на фланге".
"Но в данный момент Жота представляет из себя большую голевую угрозу — Фирмино, как мы знаем, дает команде другие вещи".
"Ливерпулю" нужно, чтобы на поле было как можно больше способных забить игроков, потому что наши полузащитники не забивают. Жота должен быть на поле", — сообщил Каррагер CBS Sports.
13.03.2021 15:00
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Джейми Каррагер считает, что в данный момент в стартовом составе "красных" должен играть Диогу Жота, а не Роберто Фирмино.
Источник: http://fapl.ru/posts/84634/
каррагер готов занять место клоппа... он игроком показал как надо брать АПЛ... теперь тренером покажет как надо брать АПД...
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"Великолепная", "лучшая в мире" ливерпульская атака в 2021 году:
Роберта Фирменная: 1 гол в 12 матчах
Маня: 3 гола в 12 матчах
Сальная арабка: 2 гола в последних 7 матчах (1 с пенальти)
И это если учитывать пеликанские голы, забитые из офсайда.
Такой он, клопповский рок-н-ролл.
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То ли перевод от дебила, то ли Карра в конец ёбнулся.
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