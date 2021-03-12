Агбонлахор: "МЮ отнесся к матчу с "Миланом" как к товарищескому"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за недостаточный настрой на матч Лиги Европы против "Милана".

Одолев в прошлый уикенд "Манчестер Сити" со счетом 0:2 в Премьер-Лиге, "Юнайтед" не смог показать футбол того же уровня в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг вечером.



"Россонери" создали немало моментов на "Олд Траффорд", временами переигрывая "красных дьяволов", и в компенсированное время были вознаграждены голом — 1:1.



Эта ничья обязывает "Юнайтед" забивать через неделю на "Сан-Сиро", и Агбонлахор считает, что "дьяволы" могут винить только себя.



"Думаю, вы видели, как они сыграли против "Манчестер Сити". Они принялись прессинговать с первой секунды матча, забили быстрый гол и создали еще пару моментов".



"Затем ты смотришь на них сегодня вечером и думаешь: "А отнеслись ли они к этому матчу как к большому?"



"Они отнеслись к этому матчу как к товарищескому. В первом тайме никто толком себя не проявил".



"Знаю, им не хватало энергии Фреда, Рэшфорда и Люка Шоу. Но, на мой взгляд, на протяжении большей части матч они показывали слабую игру, и я думаю, они пожалеют, что позволили "Милану" забить на выезде, потому что "Милан" был превосходен".



"Милан" оказался лучше, чем я думал, потому что я особо не видел их в этом сезоне. Ответный матч будет тяжелым для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.