Джака снова подвел "Арсенал" против "Бернли"
Привоз Гранита Джаки стоил "Арсеналу" потери двух очков в выездном противостоянии с "Бернли" — 1:1.
Относительно 1:1 с "Лестером" из стартового состава "бордовых" пропал лишь травмированный Джек Корк, вместо которого вышел Йоханн Берг Гудмундссон.
В старт "канониров" вернулись Мартин Эдегор, Томас Партей, Букайо Сака и Пьер-Эмерик Обамеянг, плюс неожиданно получил свой шанс Калум Чемберс.
Оборона домашней команды не продержалась и шести минут. Виллиан протащил мяч из центрального круга вперед, затем отдал налево, а Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в штрафную, с помощью финта сместился мимо защитника и пробил в ближний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "Арсенал" принялся контролировать игру и не позволял сопернику создавать моменты, хотя кое-какие удары у "Бернли" были.
У самих "канониров" с моментами было гораздо лучше. Толком не смог пробить по мячу с близкого расстояния Обамеянг, затем Сака непостижимым образом не попал по воротам после отскока от Чарли Тэйлора в штрафной. Кроме того, опасный удар с дистанции нанес Партей — над перекладиной.
А незадолго до перерыва хозяева сравняли счет. Желая помочь Бернду Лено преодолеть прессинг соперника, Гранит Джака приблизился к своему голкиперу и получил мяч. Затем швейцарский полузащитник попытался сделать передачу на фланг из штрафной, но попал в живот Криса Вуда, от которого снаряд отскочил в пустые ворота — 1:1.
Во втором тайме "бордовые" играли на удержание ничейного результата, и "Арсенал" просто стучался в закрытую дверь. Ударов в створ и опасных моментов почти не возникало.
Игра оживилась лишь в концовке, когда гости, которых ничья не устраивала, принялись рисковать. Однажды это едва не привело ко второму голу хозяев, но Лено отразил удар Вуда.
На 81-й минуте отличный шанс вырвать победу имел Николя Пепе, но самый дорогой игрок в истории "канониров" просто не попал по мячу из центра штрафной после прострела от Кирана Тирни.
На 84-й минуте Пепе предоставился еще один шанс, однако удар Николя с близкого расстояния был переведен Эриком Питерсом с помощью плеча в перекладину. Рефери Андре Марринер показал красную карточку за игру рукой, но после вмешательства VAR отменил свое решение — ни удаления, ни пенальти.
В компенсированное время гости имели еще несколько шансов, но два удара были заблокированы, а еще один — авторства Дани Себальоса — пришелся в штангу.
"Бернли" воспользовался щедрым подарком Гранита Джаки в концовке первого тайма, а затем принялся "сушить" игру. Удача сопутствовала "бордовым" и дальше, позволив набрать очко.
"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче
06.03.2021 17:25
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Последние комментарии:
Запомните ультропидарастические пенсы, фапл всегда был и будет красным ) а всякие шлюхи вроде манков пенсов и т.д. будут сосать и глотать и это факт мать вашу конченые шлюхи
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Арсенал ни за что не борется, так и останутся на 9-10 месте. Следующий сезон скорее всего также без участия в еврокубках, из топчиков пушки в самой жопе, выбраться будет трудно.
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ну вот опять, прое6 очков, 3 удара в створ(у бернли 5), но ортета по прежнему будет считаться нее6ическим топом и самым перспективным тренером планеты, а знаете почему?) да все потому что арсенал превратился из топ клуба в середняк, спроса от которого ноль, он в зоне вылета был, щас в середине, еще спустится по завершению тура - 0 плохих слов в адрес, это поразительно, даже тренеров других середняков критикуют больше, а артета типа четко ведет команду, вот только у него состав из множества игроков, на которых тратили 40-80 лямов, я надеюсь гг понятно как низко скатилась их помойка?) ну и -50 лямов убытка как последний гвоздь в крышку гроба этого клуба
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е6ааать, красота, на ветке пол лyзерхyйца только отписалось, как же расцвела площадка, когда эти глоры съе6ались)
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интересно, продлит ли ливерпуль свою новую домашнюю серию завтра
думаю, все-таки прервут. ничейка
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гейгуннерам еще повезло зацепить ничейку против команды, которая смотрится намного интересней их в этом сезоне
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ШЮ надеюсь победит святых
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Ржака эт просто лол, а не трансфер. Поссал на гг конкретно в этом матче, а также посылал их на три буквы ранее
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Получили по очку, молодцы
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арсенал по полной получил в свое очко
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Нормас никчёмный гейклуб аснл теряет очки)
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Ничья - шаг вперёд
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С победой гунеры
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Долбанные манки шлюхи по полной отсосут у сытей , пенсы глотнут от ирисок
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Ебать волейбол в АПЛ
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С победой супа
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Ожидаемо. Поздравления Олегу.
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