Джака снова подвел "Арсенал" против "Бернли"

Привоз Гранита Джаки стоил "Арсеналу" потери двух очков в выездном противостоянии с "Бернли" — 1:1.

Относительно 1:1 с "Лестером" из стартового состава "бордовых" пропал лишь травмированный Джек Корк, вместо которого вышел Йоханн Берг Гудмундссон.



В старт "канониров" вернулись Мартин Эдегор, Томас Партей, Букайо Сака и Пьер-Эмерик Обамеянг, плюс неожиданно получил свой шанс Калум Чемберс.



Оборона домашней команды не продержалась и шести минут. Виллиан протащил мяч из центрального круга вперед, затем отдал налево, а Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в штрафную, с помощью финта сместился мимо защитника и пробил в ближний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "Арсенал" принялся контролировать игру и не позволял сопернику создавать моменты, хотя кое-какие удары у "Бернли" были.



У самих "канониров" с моментами было гораздо лучше. Толком не смог пробить по мячу с близкого расстояния Обамеянг, затем Сака непостижимым образом не попал по воротам после отскока от Чарли Тэйлора в штрафной. Кроме того, опасный удар с дистанции нанес Партей — над перекладиной.



А незадолго до перерыва хозяева сравняли счет. Желая помочь Бернду Лено преодолеть прессинг соперника, Гранит Джака приблизился к своему голкиперу и получил мяч. Затем швейцарский полузащитник попытался сделать передачу на фланг из штрафной, но попал в живот Криса Вуда, от которого снаряд отскочил в пустые ворота — 1:1.



Во втором тайме "бордовые" играли на удержание ничейного результата, и "Арсенал" просто стучался в закрытую дверь. Ударов в створ и опасных моментов почти не возникало.



Игра оживилась лишь в концовке, когда гости, которых ничья не устраивала, принялись рисковать. Однажды это едва не привело ко второму голу хозяев, но Лено отразил удар Вуда.



На 81-й минуте отличный шанс вырвать победу имел Николя Пепе, но самый дорогой игрок в истории "канониров" просто не попал по мячу из центра штрафной после прострела от Кирана Тирни.



На 84-й минуте Пепе предоставился еще один шанс, однако удар Николя с близкого расстояния был переведен Эриком Питерсом с помощью плеча в перекладину. Рефери Андре Марринер показал красную карточку за игру рукой, но после вмешательства VAR отменил свое решение — ни удаления, ни пенальти.



В компенсированное время гости имели еще несколько шансов, но два удара были заблокированы, а еще один — авторства Дани Себальоса — пришелся в штангу.



"Бернли" воспользовался щедрым подарком Гранита Джаки в концовке первого тайма, а затем принялся "сушить" игру. Удача сопутствовала "бордовым" и дальше, позволив набрать очко.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче