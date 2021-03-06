Гвардиола: "Не верю ни секунды, когда говорят, что твое доминирование продлится долго"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что доминирование его команды может быстро закончиться — и "Ливерпуль" этому лучший пример.

Одержав 21 победу подряд, "Сити" выглядит на голову сильнее любой другой команды Премьер-Лиги. Многие не только отдают "горожанам" титул в этом сезоне, но и говорят об их новой эре доминирования.



Однако Гвардиола не воспринимает эти разговоры всерьез и понимает, насколько хрупко положение лидера.



"Когда ты выиграл что-нибудь, это не означает, что ты будешь выигрывать и в будущем. Мой собственный опыт говорит об этом. Ты всегда можешь увидеть предостережения".



"Когда мы выиграли свой второй титул, люди говорили, что теперь "Манчестер Сити" будет чемпионом следующие пять лет".



"Когда "Ливерпуль" выиграл титул в прошлом сезоне, люди говорили, что они будут доминировать следующие четыре-пять лет. Люди говорили, что грядет новая эра "Ливерпуля" — и посмотрите, что произошло".



"Это лучший пример. Реальность в спорте — это завтрашний день. Я не верю ни секунды, когда люди говорят, что твое доминирование продлится долго".



"В футболе важно то, что ты делаешь сегодня. Пока что мы великолепны, и мы не можем этого отрицать, но никто не выигрывает трофеи в марте — впереди еще много тяжелых матчей".



"Однако я вижу в команде эту самоотдачу, и кто бы ни играл, он выкладывается без остатка, и в воскресенье мы хотим сделать это снова".



"Люди говорят приятные вещи, потому что мы побеждаем. Приятно чувствовать себя победителем, но мы можем и проиграть. Поэтому мы спокойно смотрим на вещи", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.