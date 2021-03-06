Клопп уверен, что "Ливерпуль" надолго не останется без Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клубу не грозит длительное отсутствие Лиги Чемпионов и что ему не нужны игроки, которые мотивированы только участием в Лиге Чемпионов.

После пяти кряду домашних поражений в Премьер-Лиге над "Ливерпулем" нависла угроза остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон.



Клопп считает эту угрозу реальной, однако верит, что "красным" не составит труда вернуться в элитный европейский турнир. Юрген также не ожидает исхода звезд с "Энфилда" в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



"Этого не случится, чтобы наш клуб регулярно оставался без Лиги Чемпионов. Нынешний сезон складывается сложно, но мы знаем, что наш клуб обладает потенциалом и мощью совершенно другого уровня".



"Я не знаю, какой была здесь команда 10 лет назад, но с имеющейся у нас командой мы готовы к борьбе в эту эру".



"В этом сезоне мы так и не вышли на высокие обороты, но этот клуб находится в хорошем положении. Естественно, это сложные времена, но я бы сказал, что наше положение лучше, чем у многих других клубов".



"Я не знаю всего того, что происходило в прошлом, но я могу сказать, что никому не нужно беспокоиться за будущее этого клуба, потому что оно в хороших руках и потому что у нас собрана действительно хорошая команда, так что это хороший фундамент на будущее".



"Я знаю, что мы можем рассчитывать на преданность игроков. Я не ожидаю ситуации, когда игрок скажет: "Мы не в Лиге Чемпионов, поэтому я должен уйти". Этому не бывать. Я достаточно хорошо их знаю".



"Это ситуация другого плана, и я могу сказать, что возможное отсутствие Лиги Чемпионов не будет проблемой при приглашении новых игроков".



"Еще несколько лет назад я говорил, что мне не нужен игрок, если он не хочет к нам переходить, потому что мы не выступаем в Лиге Чемпионов".



"А если игрок хочет уйти, потому что мы не выступаем в Лиге Чемпионов, тогда мне не нужен этот игрок. Здесь ничего личного, но иначе быть не может".



"Ты всегда должен найти правильный подбор игроков для вызовов, которые ждут тебя впереди. А затем браться за дело. В этом плане я ни о чем не переживаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.