Переход Вернера в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам

Нападающий Тимо Вернер выдвинул два требования, которые помешали его переходу в "Ливерпуль" прошлым летом.

Накануне вечером Вернер помог "Челси" одержать победу 0:1 над "Ливерпулем". Тимо выглядел предельно мотивированным и даже забил гол, который был отменен из-за спорного офсайда.



Уровень мотивации Вернера легко объясним, ведь прошлым летом Тимо вполне мог уехать из "РБ Лейпцига" не на "Стэмфорд Бридж", а на "Энфилд".



Как сообщает BBC, еще год назад "красные" избрали Вернера своей целью номер один на летнее трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп жаждал обзавестись еще одним нападающим, ожидая отъезда Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки, который затем был отложен.



Клопп лично разговаривал с Вернером по Zoom, а боссы мерсисайдского клуба заверили игрока сборной Германии в серьезности своих намерений.



Однако Тимо потребовал внушительный контракт и гарантии игрового времени, не захотев слепо соглашаться на конкуренцию с Роберто Фирмино и Мане.



Не получив желаемое от "Ливерпуля", в итоге Вернер отправился в "Челси", который увеличил его зарплату относительно Лейпцига почти вдвое — до 175 тысяч фунтов в неделю. А агенту игрока достался бонус в 12 млн. фунтов, что поднимает общую стоимость сделки, включая контракт и компенсацию немецкому клубу, до 102.5 млн. фунтов.