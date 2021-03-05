Переход Вернера в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам

Алиссон и Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер выдвинул два требования, которые помешали его переходу в "Ливерпуль" прошлым летом.

Накануне вечером Вернер помог "Челси" одержать победу 0:1 над "Ливерпулем". Тимо выглядел предельно мотивированным и даже забил гол, который был отменен из-за спорного офсайда.

Уровень мотивации Вернера легко объясним, ведь прошлым летом Тимо вполне мог уехать из "РБ Лейпцига" не на "Стэмфорд Бридж", а на "Энфилд".

Как сообщает BBC, еще год назад "красные" избрали Вернера своей целью номер один на летнее трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп жаждал обзавестись еще одним нападающим, ожидая отъезда Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки, который затем был отложен.

Клопп лично разговаривал с Вернером по Zoom, а боссы мерсисайдского клуба заверили игрока сборной Германии в серьезности своих намерений.

Однако Тимо потребовал внушительный контракт и гарантии игрового времени, не захотев слепо соглашаться на конкуренцию с Роберто Фирмино и Мане.

Не получив желаемое от "Ливерпуля", в итоге Вернер отправился в "Челси", который увеличил его зарплату относительно Лейпцига почти вдвое — до 175 тысяч фунтов в неделю. А агенту игрока достался бонус в 12 млн. фунтов, что поднимает общую стоимость сделки, включая контракт и компенсацию немецкому клубу, до 102.5 млн. фунтов.


Метки Вернер, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2021 16:00

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  1. billy-bones 05.03.2021 17:15 # billy-bones
    Eбать, 175 фунтов это же xyйня для АПЛ, чтоб такую зп зажoпить это надо быть пи3дец каким жадным.

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  2. superperez101 05.03.2021 16:57 # superperez101
    у челси сейчас один топарь - это маунт. и то доморощенный
    еще силва, но тот престарелый
    ну может канте еще, хотя сильно сдал

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  3. superperez101 05.03.2021 16:55 # superperez101
    да и слава яйцам что сорвался

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  4. megamind13 05.03.2021 16:28 # megamind13
    Вот за что агенту 12 лямов? Не за хер.

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  5. ilovemanutd 05.03.2021 16:24 # ilovemanutd
    Вот почему он играет, он получил гарантию на игровое время

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  6. dallaslp 05.03.2021 16:24 # dallaslp
    "Надеюсь, теперь этот период остался позади, и я забью несколько голов в остатке сезона".

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  7. godlike 05.03.2021 16:06 # godlike
    Как сообщает BBC, еще год назад "красные" избрали Вернера своей целью номер один на летнее трансферное окно.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84471/

    гыыыыы не нужин был (с) сосовзеры

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  8. kler 05.03.2021 16:02 # kler
    кек , Вернер за сотку )))

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