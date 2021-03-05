Переход Вернера в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам
Нападающий Тимо Вернер выдвинул два требования, которые помешали его переходу в "Ливерпуль" прошлым летом.
Накануне вечером Вернер помог "Челси" одержать победу 0:1 над "Ливерпулем". Тимо выглядел предельно мотивированным и даже забил гол, который был отменен из-за спорного офсайда.
Уровень мотивации Вернера легко объясним, ведь прошлым летом Тимо вполне мог уехать из "РБ Лейпцига" не на "Стэмфорд Бридж", а на "Энфилд".
Как сообщает BBC, еще год назад "красные" избрали Вернера своей целью номер один на летнее трансферное окно. Главный тренер Юрген Клопп жаждал обзавестись еще одним нападающим, ожидая отъезда Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Африки, который затем был отложен.
Клопп лично разговаривал с Вернером по Zoom, а боссы мерсисайдского клуба заверили игрока сборной Германии в серьезности своих намерений.
Однако Тимо потребовал внушительный контракт и гарантии игрового времени, не захотев слепо соглашаться на конкуренцию с Роберто Фирмино и Мане.
Не получив желаемое от "Ливерпуля", в итоге Вернер отправился в "Челси", который увеличил его зарплату относительно Лейпцига почти вдвое — до 175 тысяч фунтов в неделю. А агенту игрока достался бонус в 12 млн. фунтов, что поднимает общую стоимость сделки, включая контракт и компенсацию немецкому клубу, до 102.5 млн. фунтов.
05.03.2021 16:00
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Последние комментарии:
Eбать, 175 фунтов это же xyйня для АПЛ, чтоб такую зп зажoпить это надо быть пи3дец каким жадным.
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у челси сейчас один топарь - это маунт. и то доморощенный
еще силва, но тот престарелый
ну может канте еще, хотя сильно сдал
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да и слава яйцам что сорвался
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Вот за что агенту 12 лямов? Не за хер.
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Вот почему он играет, он получил гарантию на игровое время
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"Надеюсь, теперь этот период остался позади, и я забью несколько голов в остатке сезона".
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Как сообщает BBC, еще год назад "красные" избрали Вернера своей целью номер один на летнее трансферное окно.
Источник: http://fapl.ru/posts/84471/
гыыыыы не нужин был (с) сосовзеры
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кек , Вернер за сотку )))
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