Каррагер видит у "Ливерпуля" проблему серьезнее, чем оборона
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что у "Ливерпуля" появилась более серьезная проблема, нежели слабость обороны.
Накануне "Ливерпуль" потерпел свое пятое кряду домашнее поражение, уступив "Челси" со счетом 0:1. В этих пяти проигранных матчах "красные" забили только один гол.
Каррагер разочарован игрой своего бывшего клуба в атаке и считает, что главному тренеру Юргену Клоппу стоит выйти на трансферный рынок для покупки плеймейкера, коим когда-то был Филиппе Коутиньо и после продажи которого "Ливерпуль" перешел на другую схему.
"Их огромная проблема — это голы. Они не выглядят так, словно сейчас забьют".
"В матчах, где они не забивали, у тебя не было ощущения, что их гол назревает... Даже в концовке сегодняшнего матча тебе казалось, что для их гола нужна ошибка "Челси".
"В данный момент у тебя нет уверенности, на чьи голы ты можешь рассчитывать".
"Даже по игре Салаха не было похоже на то, что он может забить, и это более важная проблема, нежели то, что происходит в обороне. Их шестеро атакующих игроков выглядят недостаточно опасными, и это тревожно".
"Им нужно что-нибудь предпринять в этом отношении на трансферном рынке. Им нужно пригласить кого-нибудь, кто обеспечит им голы".
"Клопп говорит, что прессинг его команды лучше, когда у них нет 10-номера. Но они практически нуждаются в 10-м номере, потому что прессинг сейчас не работает. Им нужен кто-нибудь между линий, чтобы сделать этот заключительный пас. Когда игра в прессинг не клеится, у них не находится игрока, чтобы сделать заключительный пас", — сообщил Каррагер в эфир.
05.03.2021 13:00
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