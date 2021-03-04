"Юнайтед" третий раз подряд сыграл 0:0
"Манчестер Юнайтед" свой третий матч подряд завершил со счетом 0:0, на сей раз усыпив зрителей на пару с "Кристал Пэлас".
Относительно безголевого дерби с "Фулхэмом" в старте у "орлов" произошло лишь одно изменение. Это Джеймс Маккарти появился вместо Джайро Ридевалда.
У "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Этими новыми лицами стали Дин Хендерсон, Эрик Байи, Неманья Матич и Эдинсон Кавани.
Чуть присмотревшись к сопернику, гости смогли создать два хороших момента. На 13-й минуте Матич нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев Висенте Гуаита совершил блестящий сейв. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд пробивал из пределов штрафной — рядом со штангой!
"Пэлас" отреагировал на этот тревожный звоночек, чуть отодвинув игру от своих ворот, но по-прежнему оборонялся большим числом и практически не огрызался.
"Юнайтед" было тяжело преодолевать столь насыщенную игру, и дальше игра шла почти без моментов.
После перерыва опасные моменты совсем перестали возникать. "Орлы" умело "сушили" игру, пускай для этого им пришлось полностью пожертвовать атакой.
В концовке матча гости чуть активизировались. Опасно пробивал головой Даниэль Джеймс, но мяч попал в голову Патрика Ван Анхольта и ушел на угловой. Затем удар с дистанции нанес Мейсон Гринвуд — над перекладиной.
Свой шанс во втором тайме имели и хозяева. Уже на последней минуте основного времени Ван Анхольт вышел на удар по левому краю штрафной, но Хендерсон по-настоящему выручил свою команду.
"Юнайтед" провел откровенно слабый матч, а Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд просто устроили себе выходной. "Пэлас" же вполне может воспринимать эту ничью как очко заработанное.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
04.03.2021 01:05
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Последние комментарии:
С победой, Лемразь :)
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Хорошо что с иском КП взял, хоть краем глаза все же посмотрел игру мю
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чет куда не глянь все играют как говно, эх, не растеряй Арс столько очков в начале сезона...
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с чемпионством, фанатов мю
команда четко развивается
сульшер четко ведет
пенальдыш без пенальдыша
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лемразь в гонке на унитайзед после вырванной из своего очка бутылки
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шо сосайтед шо отсотити, одна куйня, разницы никакой
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Пенальдеш опять слился, словно это топ-матч.
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Уахахаххахахахахах, какое же уг этот ваш манчестер говнайтед, ору блять))
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Унылый калл...слов нет
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Для каких целей на поле был Рэшфорд, осталось загадкой
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No penalty - no party
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отскочил МЮ,
Сенсация! МЮ отобрал очки у КП)
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эх была игра равна
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