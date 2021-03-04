"Юнайтед" третий раз подряд сыграл 0:0

"Манчестер Юнайтед" свой третий матч подряд завершил со счетом 0:0, на сей раз усыпив зрителей на пару с "Кристал Пэлас".

Относительно безголевого дерби с "Фулхэмом" в старте у "орлов" произошло лишь одно изменение. Это Джеймс Маккарти появился вместо Джайро Ридевалда.



У "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Этими новыми лицами стали Дин Хендерсон, Эрик Байи, Неманья Матич и Эдинсон Кавани.



Чуть присмотревшись к сопернику, гости смогли создать два хороших момента. На 13-й минуте Матич нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев Висенте Гуаита совершил блестящий сейв. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд пробивал из пределов штрафной — рядом со штангой!



"Пэлас" отреагировал на этот тревожный звоночек, чуть отодвинув игру от своих ворот, но по-прежнему оборонялся большим числом и практически не огрызался.



"Юнайтед" было тяжело преодолевать столь насыщенную игру, и дальше игра шла почти без моментов.



После перерыва опасные моменты совсем перестали возникать. "Орлы" умело "сушили" игру, пускай для этого им пришлось полностью пожертвовать атакой.



В концовке матча гости чуть активизировались. Опасно пробивал головой Даниэль Джеймс, но мяч попал в голову Патрика Ван Анхольта и ушел на угловой. Затем удар с дистанции нанес Мейсон Гринвуд — над перекладиной.



Свой шанс во втором тайме имели и хозяева. Уже на последней минуте основного времени Ван Анхольт вышел на удар по левому краю штрафной, но Хендерсон по-настоящему выручил свою команду.



"Юнайтед" провел откровенно слабый матч, а Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд просто устроили себе выходной. "Пэлас" же вполне может воспринимать эту ничью как очко заработанное.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче