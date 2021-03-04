"Юнайтед" третий раз подряд сыграл 0:0

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" свой третий матч подряд завершил со счетом 0:0, на сей раз усыпив зрителей на пару с "Кристал Пэлас".

Относительно безголевого дерби с "Фулхэмом" в старте у "орлов" произошло лишь одно изменение. Это Джеймс Маккарти появился вместо Джайро Ридевалда.

У "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Этими новыми лицами стали Дин Хендерсон, Эрик Байи, Неманья Матич и Эдинсон Кавани.

Чуть присмотревшись к сопернику, гости смогли создать два хороших момента. На 13-й минуте Матич нанес дальний удар с рикошетом, но голкипер хозяев Висенте Гуаита совершил блестящий сейв. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд пробивал из пределов штрафной — рядом со штангой!

"Пэлас" отреагировал на этот тревожный звоночек, чуть отодвинув игру от своих ворот, но по-прежнему оборонялся большим числом и практически не огрызался.

"Юнайтед" было тяжело преодолевать столь насыщенную игру, и дальше игра шла почти без моментов.

После перерыва опасные моменты совсем перестали возникать. "Орлы" умело "сушили" игру, пускай для этого им пришлось полностью пожертвовать атакой.

В концовке матча гости чуть активизировались. Опасно пробивал головой Даниэль Джеймс, но мяч попал в голову Патрика Ван Анхольта и ушел на угловой. Затем удар с дистанции нанес Мейсон Гринвуд — над перекладиной.

Свой шанс во втором тайме имели и хозяева. Уже на последней минуте основного времени Ван Анхольт вышел на удар по левому краю штрафной, но Хендерсон по-настоящему выручил свою команду.

"Юнайтед" провел откровенно слабый матч, а Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд просто устроили себе выходной. "Пэлас" же вполне может воспринимать эту ничью как очко заработанное.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2021 01:05

Количество просмотров Просмотров: 694

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  1. felix-the-cat 04.03.2021 01:29 # felix-the-cat
    С победой, Лемразь :)

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  2. gameboy 04.03.2021 01:23 # gameboy
    Хорошо что с иском КП взял, хоть краем глаза все же посмотрел игру мю

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  3. reams 04.03.2021 01:20 # reams
    чет куда не глянь все играют как говно, эх, не растеряй Арс столько очков в начале сезона...

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  4. thegodfather 04.03.2021 01:18 # thegodfather
    с чемпионством, фанатов мю
    команда четко развивается
    сульшер четко ведет

    пенальдыш без пенальдыша

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  5. kukuruzzo 04.03.2021 01:16 # kukuruzzo
    лемразь в гонке на унитайзед после вырванной из своего очка бутылки

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  6. liverpo0ol 04.03.2021 01:13 # liverpo0ol
    шо сосайтед шо отсотити, одна куйня, разницы никакой

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  7. brown-ale 04.03.2021 01:13 # brown-ale
    Пенальдеш опять слился, словно это топ-матч.

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  8. mancityman 04.03.2021 01:12 # mancityman
    Уахахаххахахахахах, какое же уг этот ваш манчестер говнайтед, ору блять))

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  9. rutgerhauer 04.03.2021 01:12 # rutgerhauer
    Унылый калл...слов нет

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  10. redman31 04.03.2021 01:11 # redman31
    Для каких целей на поле был Рэшфорд, осталось загадкой

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  11. ry-l 04.03.2021 01:11 # ry-l
    No penalty - no party

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  12. gunars 04.03.2021 01:09 # gunars
    отскочил МЮ,
    Сенсация! МЮ отобрал очки у КП)

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  13. superperez101 04.03.2021 01:08 # superperez101
    эх была игра равна

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