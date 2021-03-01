Кин считает, что МЮ гарантировано место не ниже второго

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красным дьяволам" гарантировано одно из двух первых мест в Премьер-Лиге.

После матчей уикенда "Юнайтед", хоть и увеличил свое отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до 12 очков, но удержался на втором месте и имеет один балл преимущества над третьим "Лестером".



По мнению Кина, "Лестер", учитывая обилие травм, не представляет угрозы для "Юнайтед". Рой считает, что "лисы" и "Вест Хэм" будут сосредоточены на удержании в топ-4, а не на погоне за "дьяволами".



"На протяжении последней недели мы много говорили о "Лестере". Как мы знаем, они провалили концовку прошлого сезона, находясь в отличном положении".



"Сейчас они столкнулись с травмами, их очередной потерей стал Барнс. Также у Мэддисона есть проблемы со здоровьем".



"Знаю, у них есть небольшой отрыв от преследователей, но ты будешь волноваться за "Лестер" и "Вест Хэм", если"Ливерпуль", "Эвертон" и, естественно, "Челси" выдадут серию результатов".



"Я думаю, что "Юнайтед" и "Сити" гарантированы два первых места", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.