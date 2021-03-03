Клопп готов блокировать поездку своих игроков в сборные

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что заблокирует поездку своих игроков в сборные в конце марта, если это будет чревато карантином.

В конце этого месяца бразильцам Алиссону, Фабиньо, Роберто Фирмино и португальцу Диогу Жоте положено сыграть отборочные матчи к ЧМ-2022 в странах — Бразилии, Колумбии и Португалии, — которые значатся в так называемом "красном списке" Великобритании.



По возвращении из этих стран требуется 10-дневный карантин, однако Клопп предупреждает, что никто из клубов на это не согласится.



"Думаю, ФИФА дала четко понять, что в этот раз мы не обязаны отпускать игроков, и я думаю, все клубы согласятся, что мы не можем просто отпустить парней, а затем, когда они вернутся, поместить их под 10-дневный карантин в отеле. Это просто невозможно".



"Я понимаю потребности различных Федераций, однако мы не можем осчастливить всех, и мы должны помнить, что зарплату игрокам платят именно клубы, и клубы должны быть в приоритете. Я всецело понимаю, что летом будут различные международные соревнования, но в этот период наших жизней мы не можем осчастливить каждого".



"Мы не уверены на 100 процентов насчет обстановки в некоторых странах, которые еще могут изменить место проведения своих матчей на менее рискованное. Вся эта ситуация похожа на Лигу Чемпионов, где ты узнаешь место проведения своего матча только в последнюю секунду, потому что людям нужно время на принятие решений", — цитирует Клоппа The Guardian.