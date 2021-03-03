Скоулз: "Грилишу нужно уйти из "Астон Виллы" сейчас"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что для капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша настало время уйти на повышение.
В своих 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил шесть голов и отдал 10 результативных передач, однако Скоулз не может отнести Джека к претендентам на звание Игрока Года.
Пол считает, что 25-летнему англичанину нужно отправиться в более серьезный клуб и попытаться проявить себя там, чтобы подтвердить свой статус игрока топ-уровня.
"Не поймите меня неправильно, я обожаю этого игрока, но если бы он делал то же самое в одном из топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или "Сити", он был бы в тройке претендентов".
"Вилла" не находится под давлением, тогда как в топ-клубе от него требовали бы побеждать каждую неделю. Ему нужно покинуть "Виллу", чтобы доказать, что он игрок топ-уровня".
"Джек Грилиш напоминает мне Паоло Ди Канио. В "Астон Вилле" все заточено под него. Но теперь ему нужно покинуть эту обстановку и перейти в клуб, от которого требуют побед каждую неделю и трофеев".
"Он способен на это, но сомнения будут всегда, пока он не попробует", — сообщил Скоулз Optus Sport.
03.03.2021 16:00
Просмотров: 534
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очень крут.
(ответить)
Для чего он тогда в ЧШ два года мариновался? Цену себе набить? Не думаю
(ответить)
если бы он делал то же самое в одном из топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или "Сити", он был бы в тройке претендентов".
Источник: http://fapl.ru/posts/84430/
Просто он не нужен Челси.
П. С. Сегодня у меня др)
(ответить)
Поинтереснее Санчо будет вариант
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий