Скоулз: "Грилишу нужно уйти из "Астон Виллы" сейчас"

Джек Грилиш Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что для капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша настало время уйти на повышение.

В своих 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил шесть голов и отдал 10 результативных передач, однако Скоулз не может отнести Джека к претендентам на звание Игрока Года.

Пол считает, что 25-летнему англичанину нужно отправиться в более серьезный клуб и попытаться проявить себя там, чтобы подтвердить свой статус игрока топ-уровня.

"Не поймите меня неправильно, я обожаю этого игрока, но если бы он делал то же самое в одном из топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или "Сити", он был бы в тройке претендентов".

"Вилла" не находится под давлением, тогда как в топ-клубе от него требовали бы побеждать каждую неделю. Ему нужно покинуть "Виллу", чтобы доказать, что он игрок топ-уровня".

"Джек Грилиш напоминает мне Паоло Ди Канио. В "Астон Вилле" все заточено под него. Но теперь ему нужно покинуть эту обстановку и перейти в клуб, от которого требуют побед каждую неделю и трофеев".

"Он способен на это, но сомнения будут всегда, пока он не попробует", — сообщил Скоулз Optus Sport.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2021 16:00

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  1. kukuruzzo 03.03.2021 16:53 # kukuruzzo
    Очень крут.

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  2. win1942 03.03.2021 16:53 # win1942
    Для чего он тогда в ЧШ два года мариновался? Цену себе набить? Не думаю

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  3. danny949494 03.03.2021 16:33 # danny949494
    если бы он делал то же самое в одном из топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или "Сити", он был бы в тройке претендентов".


    Источник: http://fapl.ru/posts/84430/

    Просто он не нужен Челси.
    П. С. Сегодня у меня др)

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  4. quavo 03.03.2021 16:29 # quavo
    Поинтереснее Санчо будет вариант

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