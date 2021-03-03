Скоулз: "Грилишу нужно уйти из "Астон Виллы" сейчас"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что для капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша настало время уйти на повышение.

В своих 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил шесть голов и отдал 10 результативных передач, однако Скоулз не может отнести Джека к претендентам на звание Игрока Года.



Пол считает, что 25-летнему англичанину нужно отправиться в более серьезный клуб и попытаться проявить себя там, чтобы подтвердить свой статус игрока топ-уровня.



"Не поймите меня неправильно, я обожаю этого игрока, но если бы он делал то же самое в одном из топ-клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или "Сити", он был бы в тройке претендентов".



"Вилла" не находится под давлением, тогда как в топ-клубе от него требовали бы побеждать каждую неделю. Ему нужно покинуть "Виллу", чтобы доказать, что он игрок топ-уровня".



"Джек Грилиш напоминает мне Паоло Ди Канио. В "Астон Вилле" все заточено под него. Но теперь ему нужно покинуть эту обстановку и перейти в клуб, от которого требуют побед каждую неделю и трофеев".



"Он способен на это, но сомнения будут всегда, пока он не попробует", — сообщил Скоулз Optus Sport.