Магуайр хочет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Тухеле

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда жаждет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Томасе Тухеле.

Заступив на тренерский мостик "Челси" в прошлом месяце, Тухель пока не потерпел ни одного поражения, однако в воскресенье его ждет испытание "Юнайтед", который очень сильно выступает на выезде.



Магуайр отмечает, как прибавили "синие" после смены рулевого, но надеется уехать домой с тремя очками, как в прошлом сезоне, когда "красные дьяволы" победили на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0 благодаря голам Антони Мартиаля и как раз Харри.



"Очевидно, матч против "Челси" будет тяжелым, но мы одержали победу во время выезда туда в прошлом году, и мы постараемся сделать это снова".



"Они очень хорошо держат мяч и комбинируют, не пропуская много голов, так что это неплохой фундамент. Но мы постараемся прервать их серию".



"Они замечательно отреагировали на смену главного тренера. У них отличный подбор игроков и много талантов. Потратив кучу денег летом, сейчас они начинают сыгрываться, но в первую очередь мы должны думать о себе".



"Мы подходим к этому матчу с полной уверенностью в себе. Мы постараемся сыграть как можно лучше и добыть три очка", — цитирует Магуайра Sky Sports.