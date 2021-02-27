Магуайр хочет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Тухеле

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда жаждет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Томасе Тухеле.

Заступив на тренерский мостик "Челси" в прошлом месяце, Тухель пока не потерпел ни одного поражения, однако в воскресенье его ждет испытание "Юнайтед", который очень сильно выступает на выезде.

Магуайр отмечает, как прибавили "синие" после смены рулевого, но надеется уехать домой с тремя очками, как в прошлом сезоне, когда "красные дьяволы" победили на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0 благодаря голам Антони Мартиаля и как раз Харри.

"Очевидно, матч против "Челси" будет тяжелым, но мы одержали победу во время выезда туда в прошлом году, и мы постараемся сделать это снова".

"Они очень хорошо держат мяч и комбинируют, не пропуская много голов, так что это неплохой фундамент. Но мы постараемся прервать их серию".

"Они замечательно отреагировали на смену главного тренера. У них отличный подбор игроков и много талантов. Потратив кучу денег летом, сейчас они начинают сыгрываться, но в первую очередь мы должны думать о себе".

"Мы подходим к этому матчу с полной уверенностью в себе. Мы постараемся сыграть как можно лучше и добыть три очка", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 403

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shymm 27.02.2021 19:45 # shymm
    После подобных комментариев пернд игрой как правило проигрывают

    (ответить)

  2. yamateh 27.02.2021 19:11 # yamateh
    Надо наказать пенальдышей

    (ответить)

  3. mancunia-planet 27.02.2021 19:03 # mancunia-planet
    супрааз mazafaka

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: