Магуайр хочет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Тухеле
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда жаждет прервать беспроигрышную серию "Челси" при Томасе Тухеле.
Заступив на тренерский мостик "Челси" в прошлом месяце, Тухель пока не потерпел ни одного поражения, однако в воскресенье его ждет испытание "Юнайтед", который очень сильно выступает на выезде.
Магуайр отмечает, как прибавили "синие" после смены рулевого, но надеется уехать домой с тремя очками, как в прошлом сезоне, когда "красные дьяволы" победили на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0 благодаря голам Антони Мартиаля и как раз Харри.
"Очевидно, матч против "Челси" будет тяжелым, но мы одержали победу во время выезда туда в прошлом году, и мы постараемся сделать это снова".
"Они очень хорошо держат мяч и комбинируют, не пропуская много голов, так что это неплохой фундамент. Но мы постараемся прервать их серию".
"Они замечательно отреагировали на смену главного тренера. У них отличный подбор игроков и много талантов. Потратив кучу денег летом, сейчас они начинают сыгрываться, но в первую очередь мы должны думать о себе".
"Мы подходим к этому матчу с полной уверенностью в себе. Мы постараемся сыграть как можно лучше и добыть три очка", — цитирует Магуайра Sky Sports.
27.02.2021 19:00
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