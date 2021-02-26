Сульшер хочет стать у Тухеля первым

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что станет первым, кому проиграет "Челси" при Томасе Тухеле.

"Юнайтед" Сульшера и ПСЖ, в то время возглавляемый Тухелем, пересекались в Лиге Чемпионов в 2019 и 2020 годах.



В ближайшее воскресенье Сульшер и Тухель сойдутся еще раз, и этот матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" станет первым по-настоящему большим испытанием для Томаса на новом месте работы.



Тухель не проиграл ни одного из своих восьми первых матчей у руля "синих", однако Оле Гуннар надеется это исправить.



"Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, в этом состоит моя задача сейчас. Томас пришел в "Челси" и слегка изменил их игру. Это будет отличная проверка для нас".



"Он очень хорошо делает свою работу. Никогда не бывает легко приходить в клуб посреди сезона, но он должен быть доволен собой".



"Вы сами можете видеть результаты, статистику, процент владения ими мячом. Они не подпускают соперников к своим воротам и не отдают мяч", — цитирует Сульшера Daily Mail.