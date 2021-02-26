Сульшер хочет стать у Тухеля первым
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что станет первым, кому проиграет "Челси" при Томасе Тухеле.
"Юнайтед" Сульшера и ПСЖ, в то время возглавляемый Тухелем, пересекались в Лиге Чемпионов в 2019 и 2020 годах.
В ближайшее воскресенье Сульшер и Тухель сойдутся еще раз, и этот матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" станет первым по-настоящему большим испытанием для Томаса на новом месте работы.
Тухель не проиграл ни одного из своих восьми первых матчей у руля "синих", однако Оле Гуннар надеется это исправить.
"Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, в этом состоит моя задача сейчас. Томас пришел в "Челси" и слегка изменил их игру. Это будет отличная проверка для нас".
"Он очень хорошо делает свою работу. Никогда не бывает легко приходить в клуб посреди сезона, но он должен быть доволен собой".
"Вы сами можете видеть результаты, статистику, процент владения ими мячом. Они не подпускают соперников к своим воротам и не отдают мяч", — цитирует Сульшера Daily Mail.
26.02.2021 17:00
Просмотров: 1223
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
аахахахаха
(ответить)
УХАХАХАХАХА.
(ответить)
в принципе заголовок под стать клубам))
(ответить)
Уебок ты, михуйло. Уахахах
(ответить)
Ну и заголовок...
(ответить)
Как же жалое михажло, чмoшник желтушный. Когда сдoхнет твой батя, я скажу ченить по типу этого заголовка, мрaзь.
(ответить)
миша, этот сайт в нынешнем виде - твое реальное детище
по-здрав-ля-ем!
(ответить)
Фрейд детектед
(ответить)
ля ты мишаааа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий