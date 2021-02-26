Сульшер хочет стать у Тухеля первым

Томас Тухель и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что станет первым, кому проиграет "Челси" при Томасе Тухеле.

"Юнайтед" Сульшера и ПСЖ, в то время возглавляемый Тухелем, пересекались в Лиге Чемпионов в 2019 и 2020 годах.

В ближайшее воскресенье Сульшер и Тухель сойдутся еще раз, и этот матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" станет первым по-настоящему большим испытанием для Томаса на новом месте работы.

Тухель не проиграл ни одного из своих восьми первых матчей у руля "синих", однако Оле Гуннар надеется это исправить.

"Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, в этом состоит моя задача сейчас. Томас пришел в "Челси" и слегка изменил их игру. Это будет отличная проверка для нас".

"Он очень хорошо делает свою работу. Никогда не бывает легко приходить в клуб посреди сезона, но он должен быть доволен собой".

"Вы сами можете видеть результаты, статистику, процент владения ими мячом. Они не подпускают соперников к своим воротам и не отдают мяч", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1223

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  1. dwayne 26.02.2021 18:21 # dwayne
    аахахахаха

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  2. felix-the-cat 26.02.2021 17:59 # felix-the-cat
    УХАХАХАХАХА.

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  3. scauzer11 26.02.2021 17:39 # scauzer11
    в принципе заголовок под стать клубам))

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  4. danny949494 26.02.2021 17:37 # danny949494
    Уебок ты, михуйло. Уахахах

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  5. suddenly 26.02.2021 17:20 # suddenly
    Ну и заголовок...

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  6. billy-bones 26.02.2021 17:20 # billy-bones
    Как же жалое михажло, чмoшник желтушный. Когда сдoхнет твой батя, я скажу ченить по типу этого заголовка, мрaзь.

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  7. lfcynwa 26.02.2021 17:20 # lfcynwa
    миша, этот сайт в нынешнем виде - твое реальное детище

    по-здрав-ля-ем!

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  8. gucuneinan 26.02.2021 17:10 # gucuneinan
    Фрейд детектед

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  9. redevilsfun 26.02.2021 17:03 # redevilsfun
    ля ты мишаааа

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