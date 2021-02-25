Менди объяснил, как изменилась атмосфера в "Челси" при Тухеле
Голкипер "Челси" Эдуар Менди объяснил, как изменилась атмосфера в команде при новом главном тренере Томасе Тухеле.
Сменив Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике "Челси", Тухель сразу же преобразил команду. В первую очередь это касается результатов — шесть побед, две ничьи, ноль поражений и общая разница мячей 10:2.
Менди чувствует, что своим позитивным подходом Тухель заставил игроков поверить в себя. В то же время Томас требователен и подстегивает команду, чтобы показывать свой лучший футбол.
"Тренер наделяет всех игроков уверенностью в себе. Мы знаем, чего он хочет, поэтому, выходя на поле, мы должны показывать, почему он выбрал нас".
"Это очень позитивно для всех игроков, потому что мы ощущаем большую уверенность в себе, должны прибавлять и играть в отличный футбол, когда находимся на поле".
"Он очень выразителен. Когда ему что-нибудь нравится, он показывает это. Когда ты хорошо проявляешь себя на тренировочном поле и в игре, он подгоняет тебя. Он всегда на позитиве, но в то же время целеустремлен, и это хорошо для меня и для команды", — цитирует Менди Daily Mirror.
25.02.2021 13:00
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