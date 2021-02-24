Ван Дейк провел первую тренировку на поле базы в Керби
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк впервые вышел на тренировочное поле базы в Керби.
Напомним, Ван Дейк находится вне игры с октября, когда в дерби против "Эвертона" он надорвал крестообразные связки колена и вскоре перенес операцию в одной из клиник Лондона.
Первый этап своей реабилитации Виргил прошел в Дубае, а в декабре приступил к занятиям на базе в Керби, куда команда Юргена Клоппа перебралась во время международного перерыва в ноябре.
До сих пор Ван Дейк занимался в тренажерном зале, однако в среду, сообщает Liverpool Echo, 29-летний голландец сделал следующий большой шаг и провел тренировку на настоящем газоне снаружи, работая с мячом и прочим инвентарем.
Естественно, Ван Дейк все еще в нескольких неделях от возобновления тренировок в общей группе, однако темп, который выдерживает экс-игрок "Саутгемптона", не может не обнадеживать "Ливерпуль".
24.02.2021 19:00
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Выпускай Кракена
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ливерня будет форсировать его возвращение, что чревато последствиями для него...радужный флаг в геморрой...
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В этом году уже 30 лет будет сучке, пора на пенсию.
Достойно отработала своё шоколадная ван-дырочка: обслужила ротиком всю Англию, изящно подставляла туза в матчах с Ман Сити. Хватит старушке, тут уже новые звёздочки на подходе: черноокая турчанка и девица-улыбака. Таланта не меньше, но стоят куда дешевле.
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Естественно, Ван Дейк все еще в нескольких неделях от возобновления тренировок в общей группе
Источник: http://fapl.ru/posts/84291/
неделях? Месяцах, алё
хоть бы в сборную не повезли
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