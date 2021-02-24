Ван Дейк провел первую тренировку на поле базы в Керби

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк впервые вышел на тренировочное поле базы в Керби.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с октября, когда в дерби против "Эвертона" он надорвал крестообразные связки колена и вскоре перенес операцию в одной из клиник Лондона.

Первый этап своей реабилитации Виргил прошел в Дубае, а в декабре приступил к занятиям на базе в Керби, куда команда Юргена Клоппа перебралась во время международного перерыва в ноябре.

До сих пор Ван Дейк занимался в тренажерном зале, однако в среду, сообщает Liverpool Echo, 29-летний голландец сделал следующий большой шаг и провел тренировку на настоящем газоне снаружи, работая с мячом и прочим инвентарем.

Естественно, Ван Дейк все еще в нескольких неделях от возобновления тренировок в общей группе, однако темп, который выдерживает экс-игрок "Саутгемптона", не может не обнадеживать "Ливерпуль".


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2021 19:00

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  1. asnural 24.02.2021 19:58 # asnural
    Выпускай Кракена

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  2. kojan 24.02.2021 19:42 # kojan
    ливерня будет форсировать его возвращение, что чревато последствиями для него...радужный флаг в геморрой...

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  3. true-manc 24.02.2021 19:28 # true-manc
    В этом году уже 30 лет будет сучке, пора на пенсию.

    Достойно отработала своё шоколадная ван-дырочка: обслужила ротиком всю Англию, изящно подставляла туза в матчах с Ман Сити. Хватит старушке, тут уже новые звёздочки на подходе: черноокая турчанка и девица-улыбака. Таланта не меньше, но стоят куда дешевле.

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  4. lfcynwa 24.02.2021 19:02 # lfcynwa
    Естественно, Ван Дейк все еще в нескольких неделях от возобновления тренировок в общей группе

    Источник: http://fapl.ru/posts/84291/

    неделях? Месяцах, алё

    хоть бы в сборную не повезли

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