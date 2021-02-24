Ван Дейк провел первую тренировку на поле базы в Керби

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк впервые вышел на тренировочное поле базы в Керби.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с октября, когда в дерби против "Эвертона" он надорвал крестообразные связки колена и вскоре перенес операцию в одной из клиник Лондона.



Первый этап своей реабилитации Виргил прошел в Дубае, а в декабре приступил к занятиям на базе в Керби, куда команда Юргена Клоппа перебралась во время международного перерыва в ноябре.



До сих пор Ван Дейк занимался в тренажерном зале, однако в среду, сообщает Liverpool Echo, 29-летний голландец сделал следующий большой шаг и провел тренировку на настоящем газоне снаружи, работая с мячом и прочим инвентарем.



Естественно, Ван Дейк все еще в нескольких неделях от возобновления тренировок в общей группе, однако темп, который выдерживает экс-игрок "Саутгемптона", не может не обнадеживать "Ливерпуль".