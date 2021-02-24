Мане: "Фирмино заслуживает похвалы больше, чем я и Салах"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вступился за своего партнера по команде Роберто Фирмино.

В этом сезоне Фирмино регулярно подвергается критике — прежде всего за свою низкую результативность. Начиная с Рождества, Роберто забил лишь один гол.



29-летнего бразильца даже называют слабейшим звеном в нападении "красных", однако Мане считает, что его партнера нужно не критиковать, а хвалить.



"Убежден, он заслуживает похвалы больше, чем я и Мо. Но это часть футбола, люди всегда судят по забитым голам. Однако я не представляю себе, что без Бобби я и Мо забили бы так так много голов, если честно".



"Он все делает проще для нас. Сборной Бразилии просто повезло обладать Фирмино. Я всегда говорю Бобби: "Ты должен сменить свою национальность и приехать в Сенегал".



"Это моя мечта. Я просто люблю его. Думаю, он мой самый любимый партнер по команде", — сообщил Мане ESPN Brazil.