"Юнайтед" поставил на паузу интерес к Санчо
"Манчестер Юнайтед" поставил на паузу свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
Забив 17 голов и отдав 18 результативных передач за "Боруссию" в прошлом сезоне, Санчо стал целью номер один для "Юнайтед" на последнее летнее трансферное окно.
Однако клуб из Дортмунда запросил за свою звезду 108 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" посчитали такую цену оторванной от реальности.
Многие ожидали, что "Юнайтед" вернется за Джейдоном по окончании нынешнего сезона, однако The Athletic утверждает, что вероятность этого низка.
Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта. Во-вторых, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера произошла смена приоритетов, и теперь он предпочитает потратиться на центрального защитника и забивного нападающего.
Вместе с тем Санчо является универсалом и способен действовать по всему фронту атаки, поэтому полностью исключать трансфер Джейдона нельзя — особенно если "Боруссия" снизит цену за 20-летнего англичанина до адекватного значения. Но самостоятельно предпринимать активных действий "Юнайтед" не планирует.
22.02.2021 14:00
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Последние комментарии:
Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта.
Источник: http://fapl.ru/posts/84247/?c=1
Clowns
(ответить)
Маунта ждут на подмену в БД :D?
(ответить)
Оооо
Маунт в МЮ оказывается, уххехехехехе.
Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта.
Источник: http://fapl.ru/posts/84247/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий