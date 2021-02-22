"Юнайтед" поставил на паузу интерес к Санчо

"Манчестер Юнайтед" поставил на паузу свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Забив 17 голов и отдав 18 результативных передач за "Боруссию" в прошлом сезоне, Санчо стал целью номер один для "Юнайтед" на последнее летнее трансферное окно.



Однако клуб из Дортмунда запросил за свою звезду 108 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" посчитали такую цену оторванной от реальности.



Многие ожидали, что "Юнайтед" вернется за Джейдоном по окончании нынешнего сезона, однако The Athletic утверждает, что вероятность этого низка.



Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта. Во-вторых, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера произошла смена приоритетов, и теперь он предпочитает потратиться на центрального защитника и забивного нападающего.



Вместе с тем Санчо является универсалом и способен действовать по всему фронту атаки, поэтому полностью исключать трансфер Джейдона нельзя — особенно если "Боруссия" снизит цену за 20-летнего англичанина до адекватного значения. Но самостоятельно предпринимать активных действий "Юнайтед" не планирует.