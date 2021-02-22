"Юнайтед" поставил на паузу интерес к Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" поставил на паузу свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Забив 17 голов и отдав 18 результативных передач за "Боруссию" в прошлом сезоне, Санчо стал целью номер один для "Юнайтед" на последнее летнее трансферное окно.

Однако клуб из Дортмунда запросил за свою звезду 108 миллионов фунтов, а "красные дьяволы" посчитали такую цену оторванной от реальности.

Многие ожидали, что "Юнайтед" вернется за Джейдоном по окончании нынешнего сезона, однако The Athletic утверждает, что вероятность этого низка.

Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта. Во-вторых, у главного тренера Оле Гуннара Сульшера произошла смена приоритетов, и теперь он предпочитает потратиться на центрального защитника и забивного нападающего.

Вместе с тем Санчо является универсалом и способен действовать по всему фронту атаки, поэтому полностью исключать трансфер Джейдона нельзя — особенно если "Боруссия" снизит цену за 20-летнего англичанина до адекватного значения. Но самостоятельно предпринимать активных действий "Юнайтед" не планирует.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2021 14:00

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  1. vtp 22.02.2021 14:58 # vtp
    Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84247/?c=1

    Clowns

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  2. vyrentz 22.02.2021 14:31 # vyrentz
    Маунта ждут на подмену в БД :D?

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  3. felix-the-cat 22.02.2021 14:03 # felix-the-cat
    Оооо

    Маунт в МЮ оказывается, уххехехехехе.

    Во-первых, "дьяволы" не хотят нарушить прогресс 19-летнего Мейсона Маунта.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84247/

    (ответить)

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