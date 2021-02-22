Невилл: "Игроки "Ливерпуля" похожи на зомби"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил игроков "Ливерпуля" с "зомби".

Потерпев четыре домашних поражения подряд в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" не только лишился реальных шансов на защиту титула, но и поставил под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов.



Невилл считает, что в первую очередь реакция требуется от главного тренера "красных" Юргена Клоппа, которому Гари советует изменить свой привычный стиль футбола.



"Это начинает слегка тревожить. Мы знаем, что у них много травм, у них нет фанатов на стадионе, мы знаем насчет COVID и обилия матчей, но ведь это одинаково для каждого. Мы видим неспособность меняться. Недостаток других идей. Они просто выглядят побежденными, практически как зомби. Ходят по полю и мыслят одинаково".



"Возможно, Клоппу нужно что-нибудь другое? Его философия никогда не подвергалась и не подвергается сомнению, но даже у него может появиться мысль: "А не попробовать ли мне что-нибудь другое?"



"Не мне давать советы "Ливерпулю" или Клоппу, но, возможно, стоит поставить опорного полузащитника для страховки центральных защитников или перейти на схему с тремя защитниками. Мы видели, как другие команды меняют схему. Мне кажется, что им нужны новые идеи, просто чтобы придать искру, потому что иначе это может быть очень депрессивный сезон без попадания в Лигу Чемпионов, хотя лично я по-прежнему думаю, что они туда попадут", — сообщил Невилл в своем подкасте.