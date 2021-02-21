Артета: "Что-то было не так"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение 0:1 от "Манчестер Сити" и сообщил, что в четверг его команду ждет в финал.

В воскресенье "Арсенал" не смог помешать "горожанам" одержать их 14-ю победу подряд во всех соревнованиях, причем единственный гол "канониры" пропустили уже на второй минуте.



Артета сокрушается по поводу гола Рахима Стерлинга, потому что "Арсенал" был готов к такой комбинации. Но теперь все мысли Микеля об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".



"В четверг нас ждет финал, потому что мы хотим продвинуться дальше в Лиге Европы. Мы должны поспать, поесть, а затем мы улетаем в Грецию — нам некогда тренироваться".



"Сегодня "Сити" сыграл немного по-другому, но с такой организацией они могут делать много хороших вещей. Они очень хорошо вели игру".



"Когда мы пропустили первый гол, то оказались в сложной ситуации. Это было тяжело. "Сити" было очень комфортно благодаря своей схеме и имеющимся игрокам".



"Позже команда отреагировала, играла лучше и создавала моменты, но нам не хватило мастерства, чтобы забить гол".



"Что-то было не так. В первые 10 минут мы не делали того, что должны были. Нельзя было позволять Рахиму Стерлингу пробить головой после прострела. Это чисто тактическая вещь, к которой мы были готовы, но мы не смогли прочитать это в игре".



"Мы вошли в ритм и почувствовали уверенность, владея мячом. Мы находили свободное пространство, но когда добирались до чужой штрафной, не могли сделать правильный пас под удар".



"Мы пытались использовать некоторые из их слабых мест, которых не так много. То, как они провели заключительные минуты, характеризует их как команду топ-уровня", — цитирует Артету Evening Standard.