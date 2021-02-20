Вейналдум: "Мы были лучшей командой"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум чувствует, что его команда была лучше "Эвертона" в мерсисайдском дерби на "Энфилде".

Пропустив уже на третьей минуте от Ришарлисона, весь оставшийся матч "Ливерпуль" стучался в закрытую дверь, в концовке нарвавшись на контратаку, которая обернулась назначением пенальти.



После поражения 0:2 Вейналдум чувствует, что "красные" играли лучше, однако голландец не ищет оправданий и призывает партнеров по команде работать упорнее.



"Вы сами знаете, что дерби значит для клуба, болельщиков, игроков. Значит многое, и тем больнее проиграть его".



"В случае с первым голом мы старались сохранить мяч под своим контролем вместо того, чтобы выбить его подальше, но в первую пару минут ты должен меньше рисковать. Последовал разрезающий оборону пас, и они забили. После этого они создали только один момент, и мы были лучшей командой".



"Нас очень расстраивает, что мы теряем игроков по ходу сезона. Мы не можем изображать жертв — мы должны отреагировать на ситуацию и не жалеть себя. Мы должны стараться до конца сезона. Это было больно, и вы могли это видеть по лицам игроков. Такова наша ситуация в данный момент, и мы должны отреагировать".



"Выигрывать матчи в Премьер-Лиге всегда сложно, а травмами не становится проще, но мы все равно обладаем командой, которая может изменить ситуацию. Мы должны трудиться упорнее, чтобы сделать это", — сообщил Вейналдум Sky Sports.