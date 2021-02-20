Клопп: "В нормальный сезон мы не уступали бы 16 очков "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в "нормальный сезон" его команда не отстала бы так сильно от "Манчестер Сити".

В данный момент "Ливерпуль" находится в 16 очках позади "Сити", занимая только шестое место в Премьер-Лиге, а Клопп уже признал, что защита титула провалена.



Тем не менее, Юрген не чувствует, что его команда так уж сильно хуже "Сити" — просто "горожанам" больше везет в плане травм.



"Мы никогда не думали о том, как нам превзойти "Сити". Или как нам снова стать лучшей командой в английском футболе. Мы просто хотим быть лучшей версией себя. У нас есть эта возможность. Если этого будет достаточно, то хорошо. Если другая команда окажется лучше, то так бывает в спорте".



"Мы не можем делать больше, чем лучшая версия нас, и именно в это состояние мы стараемся вернуться. Для этого, конечно, нам нужно чуть больше удачи. Чуть больше удачи в плане травм, и мы будем ближе".



"Все мы согласимся — уверен, и Пеп скажет это, — что в нормальный сезон мы не уступали бы им 16 очков".



"Но сейчас мы уступаем. Это есть, и мы вынуждены смириться. В этом сезоне мы не переживаем насчет того, как близко мы к "Сити". Нас волнует, как высоко мы сможем подняться в таблице. Над этим мы и будем работать", — цитирует Клоппа Goal.