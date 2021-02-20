Клопп: "В нормальный сезон мы не уступали бы 16 очков "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в "нормальный сезон" его команда не отстала бы так сильно от "Манчестер Сити".
В данный момент "Ливерпуль" находится в 16 очках позади "Сити", занимая только шестое место в Премьер-Лиге, а Клопп уже признал, что защита титула провалена.
Тем не менее, Юрген не чувствует, что его команда так уж сильно хуже "Сити" — просто "горожанам" больше везет в плане травм.
"Мы никогда не думали о том, как нам превзойти "Сити". Или как нам снова стать лучшей командой в английском футболе. Мы просто хотим быть лучшей версией себя. У нас есть эта возможность. Если этого будет достаточно, то хорошо. Если другая команда окажется лучше, то так бывает в спорте".
"Мы не можем делать больше, чем лучшая версия нас, и именно в это состояние мы стараемся вернуться. Для этого, конечно, нам нужно чуть больше удачи. Чуть больше удачи в плане травм, и мы будем ближе".
"Все мы согласимся — уверен, и Пеп скажет это, — что в нормальный сезон мы не уступали бы им 16 очков".
"Но сейчас мы уступаем. Это есть, и мы вынуждены смириться. В этом сезоне мы не переживаем насчет того, как близко мы к "Сити". Нас волнует, как высоко мы сможем подняться в таблице. Над этим мы и будем работать", — цитирует Клоппа Goal.
20.02.2021 10:00
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Последние комментарии:
в нормальный сезон зиропуй не выиграл бы даже картонку эхехехе
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Все правильно, потому что в нормальный сезон вы уступали бы не меньше 20 очков.
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"Юрген собирает"
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В картонный имел ввиду?
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