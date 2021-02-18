Сульшер требует больше голов от нападающих МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих нападающих больше голов.
В этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" забил 50 голов — больше всех в дивизионе. Однако 14 из них принадлежат полузащитнику Бруну Фернандешу.
Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд на четверых отличились лишь 19 раз в Премьер-Лиге, и Сульшеру этого недостаточно.
"Наша команда является самой результативной в лиге, и вы правильно заметили, что наши нападающие забивают не так много, как нам бы того хотелось".
"Но хорошая вещь в том, что сейчас мы вступаем в заключительную стадию сезона. Если мы приведем их в чувство, это станет нашим преимуществом в матчах".
"Мы знаем, что были не на высоте в последних четырех-пяти матчах, и мы ждем, когда они будут демонстрировать то, что демонстрируют на тренировках".
"Мы упорно тренируемся, и наши нападающие упорно тренируются. У них есть класс, есть умения — просто их форма слегка оставляет желать лучшего".
"Однако это придет, и это хорошая вещь. С другой стороны, это означает, что мы получаем голы с других позиций, и это прогресс относительно прошлого сезона".
"Сможем ли мы совместить две эти вещи, а также чуть лучше обороняться? Если да, сезон может сложиться хорошо для нас", — цитирует Сульшера Daily Mail.
18.02.2021 08:00
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Хуйло потребовал понизить цены на хлеб, Бацька потребовал улучшить урожайность картопли, а Сульшер потребовал больше голов.
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"Сможем ли мы совместить две эти вещи, а также чуть лучше обороняться? Если да, сезон может сложиться хорошо для нас", — цитирует Сульшера Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/84157/
То есть главная проблема для него в атаке, а не двух дырявых ЦЗ с вратарём...
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