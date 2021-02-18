Сульшер требует больше голов от нападающих МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер потребовал от своих нападающих больше голов.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" забил 50 голов — больше всех в дивизионе. Однако 14 из них принадлежат полузащитнику Бруну Фернандешу.



Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд на четверых отличились лишь 19 раз в Премьер-Лиге, и Сульшеру этого недостаточно.



"Наша команда является самой результативной в лиге, и вы правильно заметили, что наши нападающие забивают не так много, как нам бы того хотелось".



"Но хорошая вещь в том, что сейчас мы вступаем в заключительную стадию сезона. Если мы приведем их в чувство, это станет нашим преимуществом в матчах".



"Мы знаем, что были не на высоте в последних четырех-пяти матчах, и мы ждем, когда они будут демонстрировать то, что демонстрируют на тренировках".



"Мы упорно тренируемся, и наши нападающие упорно тренируются. У них есть класс, есть умения — просто их форма слегка оставляет желать лучшего".



"Однако это придет, и это хорошая вещь. С другой стороны, это означает, что мы получаем голы с других позиций, и это прогресс относительно прошлого сезона".



"Сможем ли мы совместить две эти вещи, а также чуть лучше обороняться? Если да, сезон может сложиться хорошо для нас", — цитирует Сульшера Daily Mail.