Чалета-Цар подтвердил, что отказал "Ливерпулю" в январе

Дуе Калета-Цар Защитник "Марселя" Дуе Чалета-Цар рассказал, что в январе отказался перейти в "Ливерпуль".

На исходе зимнего окна Жоэль Матип угодил в лазарет с тяжелой травмой, и "Ливерпуль" был вынужден срочно выйти на трансферный рынок для укрепления центра обороны.

Как известно, в итоге "красные" подписали Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако это случилось лишь после того, как чемпионы Премьер-Лиги получили отказ от 24-летнего хорвата.

"Сегодня показывают Лигу Чемпионов, и я собираюсь посмотреть два матча".

"Я действительно получил предложение от "Ливерпуля". Для меня было честью узнать, что такой клуб хочет меня".

"Совместно с клубом мы решили, что я останусь. "Марсель — это тоже отличный клуб, и я все еще должен многого достичь здесь", — цитирует Чалета-Цара Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Марсель, Чалета-Цар

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 16.02.2021 20:48 # liverfun
    это тот, которого сначала отпустили, а потом пошли на попятную, хотя игрок уже в аэропорту сидел?

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  2. vyrentz 16.02.2021 20:45 # vyrentz
    Может, и прав. Смысла быть временщиком нет

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  3. alex82 16.02.2021 20:23 # alex82
    Еще один герой нашелся... Значит не нужен был.

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