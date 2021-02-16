Чалета-Цар подтвердил, что отказал "Ливерпулю" в январе

Защитник "Марселя" Дуе Чалета-Цар рассказал, что в январе отказался перейти в "Ливерпуль".

На исходе зимнего окна Жоэль Матип угодил в лазарет с тяжелой травмой, и "Ливерпуль" был вынужден срочно выйти на трансферный рынок для укрепления центра обороны.



Как известно, в итоге "красные" подписали Бена Дэвиса и Озана Кабака, однако это случилось лишь после того, как чемпионы Премьер-Лиги получили отказ от 24-летнего хорвата.



"Сегодня показывают Лигу Чемпионов, и я собираюсь посмотреть два матча".



"Я действительно получил предложение от "Ливерпуля". Для меня было честью узнать, что такой клуб хочет меня".



"Совместно с клубом мы решили, что я останусь. "Марсель — это тоже отличный клуб, и я все еще должен многого достичь здесь", — цитирует Чалета-Цара Liverpool Echo.