Адамс считает, что "Арсеналу" не следовало подписывать Эдегора, Пепе и Виллиана
Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс считает, что лондонскому клубу не стоило подписывать Мартина Эдегора, Николя Пепе и Виллиана.
В минувшее воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 4:2 над "Лидсом", и этот матч в очередной раз убедил Адамса, что оборона остается слабейшей линией в команде Микеля Артеты.
При этом Мартин недоумевает, почему "канониры" продолжают приглашать атакующих игроков, несмотря на обилие талантливой молодежи на этих позициях.
"Если честно, есть все основания, чтобы говорить, что в Мартине Эдегоре не было необходимости".
"Я был так раздосадован, что мы подписали Пепе и Виллана, обладая этими двумя парнями (Эмилем Смит-Роу и Букайо Сако), которые врываются в команду".
"Стоило бы обратить внимание на другие зоны команды. Здесь существуют дыры, и мы убедились, насколько они уязвимы в обороне. Оборона всегда была слабым звеном".
"Будучи спортивным директором "Арсенала", ты не должен был приглашать Эдегор. Вместо этого тебе бы следовало подписать хороших и сильных защитников", — цитирует Адамса The Independent.
15.02.2021 21:00
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Последние комментарии:
Вместо этого тебе бы следовало подписать хороших и сильных защитников"...
Источник: http://fapl.ru/posts/84109/
Как будто "хорошие и сильные" защитники спят и видят свой трансфер в никчёмный гейклуб аснл. Эти заднеприводные могут только подписывать свободных и/или арендовать никому не нужных игроков. Таков уровень сегодняшнего вулвича.
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Эдегор, Себальос, Виллиан это трансферные проебы
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Пописывать)))
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почему ещё нет ни одного комментария? :)
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