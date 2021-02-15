Адамс считает, что "Арсеналу" не следовало подписывать Эдегора, Пепе и Виллиана

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс считает, что лондонскому клубу не стоило подписывать Мартина Эдегора, Николя Пепе и Виллиана.

В минувшее воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 4:2 над "Лидсом", и этот матч в очередной раз убедил Адамса, что оборона остается слабейшей линией в команде Микеля Артеты.



При этом Мартин недоумевает, почему "канониры" продолжают приглашать атакующих игроков, несмотря на обилие талантливой молодежи на этих позициях.



"Если честно, есть все основания, чтобы говорить, что в Мартине Эдегоре не было необходимости".



"Я был так раздосадован, что мы подписали Пепе и Виллана, обладая этими двумя парнями (Эмилем Смит-Роу и Букайо Сако), которые врываются в команду".



"Стоило бы обратить внимание на другие зоны команды. Здесь существуют дыры, и мы убедились, насколько они уязвимы в обороне. Оборона всегда была слабым звеном".



"Будучи спортивным директором "Арсенала", ты не должен был приглашать Эдегор. Вместо этого тебе бы следовало подписать хороших и сильных защитников", — цитирует Адамса The Independent.