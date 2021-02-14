Хет-трик Обамеянга помог "Арсеналу" победить "Лидс"

Пьер-Эмерик Обамеянг Первый хет-трик Пьер-Эмерика в Премьер-Лиге за карьеру обеспечил "Арсеналу" убедительную победу над "Лидсом" — 4:2.

В стартовый состав "канониров" после дисквалификаций вернулись Бернд Лено и Давид Луис. Также появились с первых минут Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ключевой игрок "белых" Калвин Филлипс так и не восстановился к воскресенью. Вместо него вышел Джейми Шеклтон.

Хозяева выглядели лучше по содержанию игры в начале матча — по содержанию, потому что моментов не было. Но это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 13-й минуте. Обамеянг ворвался в штрафную по левому краю, раскачал финтом защитника и пробил в ближний угол ворот — 1:0.

Сделав небольшую передышку, "канониры" продолжили оказывать давление. На 28-й минуте Обамеянг наносил удар из центра штрафной, но Люк Эйлинг бросился под мяч.

На 34-й минуте Лиам Купер толкнул Букайо Сака в штрафной, и рефери Стюарт Аттуэлл указал на 11-метровую отметку, однако после обращения к VAR отменил пенальти.

Впрочем, прошло пять минут, и пенальти в ворота "Лидса" все же был назначен. Настырный Сака отобрал мяч у голкипера, который в отместку тут же сфолил. Обамеянг четко пробил с точки — 2:0.

Под занавес тайма опустошенные гости пропустили еще раз. Затяжная атака хозяев завершилась тем, что Эктор Беллерин на рывке ушел от опекуна внутри штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.

Едва начался второй тайм, как случился очередной гол. "Канониры" перехватили мяч на подступах к чужой штрафной, Эмиль Смит-Роу прорвался по левому краю и сделал передачу на голову Обамеянгу — 4:0.

"Арсенал" насытился четырьмя голам и вскоре расслабился — настолько, что позволил "Лидсу" отыграть пару голов. Сперва Паскаль Стрейк пробил головой после подачи углового — 4:1. Затем вышедший на замену Элдер Кошта нанес удар в касание после прострела от Тайлера Робертса — 4:2.

Оставалось играть еще 20 минут, однако "канониры" сделали правильные выводы и не довели ситуацию до беды. На 76-й минуте Обамеянг даже мог забить свой четвертый, но его удар пришелся в крестовину.

"Арсенал" одержал убедительную победу, которую слегка подпортил в концовке. "Лидс" при Марсело Бельсе никогда не славился надежной обороной, но на сей раз вспомнил об атаке, только когда счет стал уже просто неприличным.

"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матч


Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 21:25

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  1. denkik 14.02.2021 21:38 # denkik
    В принципе, хороший матч по общему ощущению. Явно было видно, что вышли на игру выигрывать. Второй тайм, конечно, расслабились. Особенно удивительно, однако, что точность передач упала аж до 76%, ниже, чем у Лидса. Но в целом, учитывая первые 50 минут игры, наверное, оборонительная, контратакующая тактика в конце игры была оправданной. В следующей игре обороняться придется гораздо больше :)

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  2. brown-ale 14.02.2021 21:38 # brown-ale
    Всего шесть очков до Ливера. Вот это да.

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  3. lahmatyj 14.02.2021 21:36 # lahmatyj
    Пуканиры в десятке. Ну шо за то(у)пари.

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  4. wolfsmensch 14.02.2021 21:35 # wolfsmensch
    голов много, а матч скучный. словно товарняк глянул

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  5. thegodfather 14.02.2021 21:31 # thegodfather
    "Даже Рэшфорд, который вообще находился на другом краю, поднимает свои руки и подвергает рефери давлению", — сообщил Сунесс в эфире.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84089/


    Вся суть клуба пидарасов.

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  6. gucman 14.02.2021 21:31 # gucman
    Повылазили гейгуннеры...

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  7. reams 14.02.2021 21:29 # reams
    ожидаемо вынесли немощей как ВАР не старайся, хех

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  8. unclearness 14.02.2021 21:29 # unclearness
    Второй тайм провалили, но в целом матч збс
    С победой канониры!

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