Хет-трик Обамеянга помог "Арсеналу" победить "Лидс"

Первый хет-трик Пьер-Эмерика в Премьер-Лиге за карьеру обеспечил "Арсеналу" убедительную победу над "Лидсом" — 4:2.

В стартовый состав "канониров" после дисквалификаций вернулись Бернд Лено и Давид Луис. Также появились с первых минут Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Ключевой игрок "белых" Калвин Филлипс так и не восстановился к воскресенью. Вместо него вышел Джейми Шеклтон.



Хозяева выглядели лучше по содержанию игры в начале матча — по содержанию, потому что моментов не было. Но это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 13-й минуте. Обамеянг ворвался в штрафную по левому краю, раскачал финтом защитника и пробил в ближний угол ворот — 1:0.



Сделав небольшую передышку, "канониры" продолжили оказывать давление. На 28-й минуте Обамеянг наносил удар из центра штрафной, но Люк Эйлинг бросился под мяч.



На 34-й минуте Лиам Купер толкнул Букайо Сака в штрафной, и рефери Стюарт Аттуэлл указал на 11-метровую отметку, однако после обращения к VAR отменил пенальти.



Впрочем, прошло пять минут, и пенальти в ворота "Лидса" все же был назначен. Настырный Сака отобрал мяч у голкипера, который в отместку тут же сфолил. Обамеянг четко пробил с точки — 2:0.



Под занавес тайма опустошенные гости пропустили еще раз. Затяжная атака хозяев завершилась тем, что Эктор Беллерин на рывке ушел от опекуна внутри штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.



Едва начался второй тайм, как случился очередной гол. "Канониры" перехватили мяч на подступах к чужой штрафной, Эмиль Смит-Роу прорвался по левому краю и сделал передачу на голову Обамеянгу — 4:0.



"Арсенал" насытился четырьмя голам и вскоре расслабился — настолько, что позволил "Лидсу" отыграть пару голов. Сперва Паскаль Стрейк пробил головой после подачи углового — 4:1. Затем вышедший на замену Элдер Кошта нанес удар в касание после прострела от Тайлера Робертса — 4:2.



Оставалось играть еще 20 минут, однако "канониры" сделали правильные выводы и не довели ситуацию до беды. На 76-й минуте Обамеянг даже мог забить свой четвертый, но его удар пришелся в крестовину.



"Арсенал" одержал убедительную победу, которую слегка подпортил в концовке. "Лидс" при Марсело Бельсе никогда не славился надежной обороной, но на сей раз вспомнил об атаке, только когда счет стал уже просто неприличным.



"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матч