Хет-трик Обамеянга помог "Арсеналу" победить "Лидс"
Первый хет-трик Пьер-Эмерика в Премьер-Лиге за карьеру обеспечил "Арсеналу" убедительную победу над "Лидсом" — 4:2.
В стартовый состав "канониров" после дисквалификаций вернулись Бернд Лено и Давид Луис. Также появились с первых минут Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Ключевой игрок "белых" Калвин Филлипс так и не восстановился к воскресенью. Вместо него вышел Джейми Шеклтон.
Хозяева выглядели лучше по содержанию игры в начале матча — по содержанию, потому что моментов не было. Но это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 13-й минуте. Обамеянг ворвался в штрафную по левому краю, раскачал финтом защитника и пробил в ближний угол ворот — 1:0.
Сделав небольшую передышку, "канониры" продолжили оказывать давление. На 28-й минуте Обамеянг наносил удар из центра штрафной, но Люк Эйлинг бросился под мяч.
На 34-й минуте Лиам Купер толкнул Букайо Сака в штрафной, и рефери Стюарт Аттуэлл указал на 11-метровую отметку, однако после обращения к VAR отменил пенальти.
Впрочем, прошло пять минут, и пенальти в ворота "Лидса" все же был назначен. Настырный Сака отобрал мяч у голкипера, который в отместку тут же сфолил. Обамеянг четко пробил с точки — 2:0.
Под занавес тайма опустошенные гости пропустили еще раз. Затяжная атака хозяев завершилась тем, что Эктор Беллерин на рывке ушел от опекуна внутри штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот — 3:0.
Едва начался второй тайм, как случился очередной гол. "Канониры" перехватили мяч на подступах к чужой штрафной, Эмиль Смит-Роу прорвался по левому краю и сделал передачу на голову Обамеянгу — 4:0.
"Арсенал" насытился четырьмя голам и вскоре расслабился — настолько, что позволил "Лидсу" отыграть пару голов. Сперва Паскаль Стрейк пробил головой после подачи углового — 4:1. Затем вышедший на замену Элдер Кошта нанес удар в касание после прострела от Тайлера Робертса — 4:2.
Оставалось играть еще 20 минут, однако "канониры" сделали правильные выводы и не довели ситуацию до беды. На 76-й минуте Обамеянг даже мог забить свой четвертый, но его удар пришелся в крестовину.
"Арсенал" одержал убедительную победу, которую слегка подпортил в концовке. "Лидс" при Марсело Бельсе никогда не славился надежной обороной, но на сей раз вспомнил об атаке, только когда счет стал уже просто неприличным.
"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матч
14.02.2021 21:25
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Последние комментарии:
В принципе, хороший матч по общему ощущению. Явно было видно, что вышли на игру выигрывать. Второй тайм, конечно, расслабились. Особенно удивительно, однако, что точность передач упала аж до 76%, ниже, чем у Лидса. Но в целом, учитывая первые 50 минут игры, наверное, оборонительная, контратакующая тактика в конце игры была оправданной. В следующей игре обороняться придется гораздо больше :)
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Всего шесть очков до Ливера. Вот это да.
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Пуканиры в десятке. Ну шо за то(у)пари.
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голов много, а матч скучный. словно товарняк глянул
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"Даже Рэшфорд, который вообще находился на другом краю, поднимает свои руки и подвергает рефери давлению", — сообщил Сунесс в эфире.
Источник: http://fapl.ru/posts/84089/
Вся суть клуба пидарасов.
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Повылазили гейгуннеры...
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ожидаемо вынесли немощей как ВАР не старайся, хех
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Второй тайм провалили, но в целом матч збс
С победой канониры!
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