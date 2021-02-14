Магуайр: "Мы были так уверены насчет пенальти"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр посетовал на неназначенный пенальти в матче против "Вест Бромвича" и пообещал, что его команда продолжит борьбу за титул Премьер-Лиги.

Воскресное противостояние второй с начала и второй с конца команд Премьер-Лиги завершилось вничью, причем соперники обменялись голами еще в первом тайме — 1:1.

Во втором тайме матча на "Хоторнс" "красные дьяволы" претендовали пенальти, когда Магуайр упал в чужой штрафной. По мнению Харри, рефери ошибся, не назначив 11-метровый, как и ошибся, засчитав быстрый гол "дроздов".

Тем не менее, Магуайр считает, что "Юнайтед" мог побеждать и без помощи судейской бригады.

"Мы создали много моментов — достаточно для победы в матче. Было тяжело пропустить такой гол — на наш взгляд, там был фол".

"Игра проходила на половине поля соперника. Мы способны на большее, и мы расстроены. Тяжело, когда соперник обороняется так глубоко".

"Во втором тайме мы играли в высоком темпе".

"Мы были так уверены насчет пенальти. Не знаю, зачем им потребовалось отправлять рефери к монитору. Касание было минимальным, но все же это пенальти. Такое впечатление, что все решения против нас".

"Но мы не можем полагаться на решения VAR — мы должны сами прибавить".

"Конечно, мы все еще в гонке. Нельзя опускать руки, мы должны постараться выиграть следующий матч и затем следующий", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Вест Бромвич, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 14.02.2021 20:09 # alexander-arnold
    Только за счет пенок и могут выигрывать, клоуны

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  2. papka-legend 14.02.2021 20:05 # papka-legend
    Оказывается МЮ был в гонке, вот это шок

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