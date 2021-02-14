Магуайр: "Мы были так уверены насчет пенальти"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр посетовал на неназначенный пенальти в матче против "Вест Бромвича" и пообещал, что его команда продолжит борьбу за титул Премьер-Лиги.
Воскресное противостояние второй с начала и второй с конца команд Премьер-Лиги завершилось вничью, причем соперники обменялись голами еще в первом тайме — 1:1.
Во втором тайме матча на "Хоторнс" "красные дьяволы" претендовали пенальти, когда Магуайр упал в чужой штрафной. По мнению Харри, рефери ошибся, не назначив 11-метровый, как и ошибся, засчитав быстрый гол "дроздов".
Тем не менее, Магуайр считает, что "Юнайтед" мог побеждать и без помощи судейской бригады.
"Мы создали много моментов — достаточно для победы в матче. Было тяжело пропустить такой гол — на наш взгляд, там был фол".
"Игра проходила на половине поля соперника. Мы способны на большее, и мы расстроены. Тяжело, когда соперник обороняется так глубоко".
"Во втором тайме мы играли в высоком темпе".
"Мы были так уверены насчет пенальти. Не знаю, зачем им потребовалось отправлять рефери к монитору. Касание было минимальным, но все же это пенальти. Такое впечатление, что все решения против нас".
"Но мы не можем полагаться на решения VAR — мы должны сами прибавить".
"Конечно, мы все еще в гонке. Нельзя опускать руки, мы должны постараться выиграть следующий матч и затем следующий", — сообщил Магуайр Sky Sports.
14.02.2021 20:00
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Только за счет пенок и могут выигрывать, клоуны
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Оказывается МЮ был в гонке, вот это шок
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