"Вест Бромвич" отобрал очки у "Юнайтед"

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" во втором матче Премьер-Лиги подряд довольствуется ничейным результатом, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 1:1.

Наставник "дроздов" Сэм Эллардайс освежил стартовый состав своей команды с помощью Окая Йокушлу и Матеуса Перейры, которые заменили Ромейна Сойерса и Карлана Гранта.

Относительно 120 минут с "Вест Хэмом" в Кубке Англии в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани.

Счет в матче на "Хоторнс" был открыт спустя полторы минуты после начала. Конор Галлахер навесил с правого фланга на линию вратарской, где Мбайе Дианье заборол Виктора Линделефа и головой отправил мяч в сетку — 1:0. Де Хеа испугался мощного сенегальца не меньше своего шведского товарища и остался на лини вместо того, чтобы сыграть на выходе.

"Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и пошел отыгрываться, но атаковал довольно бестолково — "Вест Бромвич" без проблем прерывал прострелы и навесы с флангов, хитрее которых гости придумать ничего не могли.

Тем не менее, "дьяволы" оказывали давление, а их соперник, после гола Дианье огрызнувшийся лишь ударом головой Роберта Снодграсса над перекладиной, стал все сильнее прижиматься к своим воротам.

И на 44-й минуте счет став равным. Шоу выполнил очередной навес с левого фланга, а Фернандеш, стоя вполоборота по центру штрафной, нанес акробатический удар по летящему мячу — 1:1.

Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но вновь без явных моментов. На 61-й минуте Харри Магуайр пытался заработать пенальти, камнем упав в чужой штрафной, но не учел, что открывался в офсайде.

На 70-й минуте гости были очень близки к тому, чтобы повести в счете, но удар вышедшего на замену Мейсона Гринвуда был парирован голкипером, а добивание Мактоминея было остановлено на самой линии ворот защитником.

Спустя восемь минут уже "Вест Бромвич", молчавший после перерыва, мог выйти вперед. Дианье вновь задействовал свою физическую мощь, перехитрив Магуайра и оказавшись на убойной позиции в штрафной, но пробил крайне бесхитростно — прямо в вышедшего навстречу Де Хеа.

На 88-й минуте Дианье еще раз простил "Юнайтед", с линии штрафной замыкая прострел с фланга, но мяч пошел выше ворот.

Ничейный счет уже не изменился, хотя на пятой компенсированной минуте гости едва не вырвали победу — голкипер "дроздов" Сэм Джонсон перевел мяч в штангу после удара головой Магуайра.

Если судить по опасным моментам, то "Вест Бромвич" более чем заслужил ничью. Как и с "Шеффилд Юнайтед", "дьяволы" словно оказались в ступоре, противостоя аутсайдеру.

"Вест Бромвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 14.02.2021 20:11 # papka-legend
    Ну на этот раз поставили, хаха

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  2. golokante 14.02.2021 20:10 # golokante
    Все-таки обезьянка заработала пенальти со второго раза

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  3. mancunia-planet 14.02.2021 20:10 # mancunia-planet
    Ну тут пенальтишь 100%

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  4. easports 14.02.2021 20:09 # easports
    Я не знаю, наверное перелом ноги или вывих плеча или сотрясение должно быть чтобы в пользу Арсенала судья свистнул. просто тупо гасят весь сезон. что с волками за такой же фол Луиз красную еще сверху получил.

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  5. acceptodessa 14.02.2021 20:07 # acceptodessa
    Судейки явно нас топят. если это не пенальти, я тогда не понимаю за что их давать.

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  6. papka-legend 14.02.2021 20:07 # papka-legend
    Лол, за это МЮ получил бы пенальти

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  7. kukuruzzo 14.02.2021 20:07 # kukuruzzo
    Судья- канонир

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  8. acceptodessa 14.02.2021 20:03 # acceptodessa
    Эдегор пока что не пришей к пизде рукав

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  9. apl-nash 14.02.2021 20:02 # apl-nash
    "Мы участвуем в чемпионской гонке. Нам надо выиграть следующий матч, а затем следующий", - передает Sky Sports слова Магуайра после ничьи с "Вест Бромвич" (1:1) в 24-м туре АПЛ.
    Когда тренер вместе с командой не участвует, а магвайр участвует в гонке

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  10. geniusss 14.02.2021 19:59 # geniusss
    мне мой братишка Сергиня Слэш Тихиня написал, что на фаплю он вернётся не ранее чем к апрелю.

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  11. mancunia-planet 14.02.2021 19:59 # mancunia-planet
    Шеффилд и Бромич нахер вас в чемпионшип тупорезные команды

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  12. trent 14.02.2021 19:58 # trent
    Юнайтед - не Юнайтед, если хоть матч сыграет без привоза пары ЦЗ + Де Хеа. Почему бы в такой ситуации не попробовать Джонса в паре с Магвайром, как временный вариант до конца сезона, ведь Линделол - середняк, который стабильно привозит.
    Один плюс в том, что Хендерсон всё ближе к старту.

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  13. golokante 14.02.2021 19:46 # golokante
    В стиле Рональдо зубастика. Классный гол

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  14. kukuruzzo 14.02.2021 19:45 # kukuruzzo
    Соточку запиливай, Обама

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  15. m-ballack 14.02.2021 19:45 # m-ballack
    Красные дыряволы

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  16. papka-legend 14.02.2021 19:39 # papka-legend
    Слава богу антифутбол вылетит в Чемпионшип. Надеюсь руководства клубов все уже поняли, что футбол Эллердайса остался в прошлом веке

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  17. felix-the-cat 14.02.2021 19:38 # felix-the-cat
    А чего тут Анусай скумовский слился?

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  18. chelsiukpro 14.02.2021 19:33 # chelsiukpro
    О каком чемпике мечтали МУМУ? Если не могут обыграть ВестБром....

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  19. reams 14.02.2021 19:32 # reams
    по идее лидс должен быть размазан по газону, посмотрим

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  20. elprimer 14.02.2021 19:22 # elprimer
    Только пригородная помойка навяжет борьбу сосите за титул. © Вскукарек из стана пидaрасав.

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