"Вест Бромвич" отобрал очки у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" во втором матче Премьер-Лиги подряд довольствуется ничейным результатом, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 1:1.

Наставник "дроздов" Сэм Эллардайс освежил стартовый состав своей команды с помощью Окая Йокушлу и Матеуса Перейры, которые заменили Ромейна Сойерса и Карлана Гранта.



Относительно 120 минут с "Вест Хэмом" в Кубке Англии в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани.



Счет в матче на "Хоторнс" был открыт спустя полторы минуты после начала. Конор Галлахер навесил с правого фланга на линию вратарской, где Мбайе Дианье заборол Виктора Линделефа и головой отправил мяч в сетку — 1:0. Де Хеа испугался мощного сенегальца не меньше своего шведского товарища и остался на лини вместо того, чтобы сыграть на выходе.



"Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и пошел отыгрываться, но атаковал довольно бестолково — "Вест Бромвич" без проблем прерывал прострелы и навесы с флангов, хитрее которых гости придумать ничего не могли.



Тем не менее, "дьяволы" оказывали давление, а их соперник, после гола Дианье огрызнувшийся лишь ударом головой Роберта Снодграсса над перекладиной, стал все сильнее прижиматься к своим воротам.



И на 44-й минуте счет став равным. Шоу выполнил очередной навес с левого фланга, а Фернандеш, стоя вполоборота по центру штрафной, нанес акробатический удар по летящему мячу — 1:1.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но вновь без явных моментов. На 61-й минуте Харри Магуайр пытался заработать пенальти, камнем упав в чужой штрафной, но не учел, что открывался в офсайде.



На 70-й минуте гости были очень близки к тому, чтобы повести в счете, но удар вышедшего на замену Мейсона Гринвуда был парирован голкипером, а добивание Мактоминея было остановлено на самой линии ворот защитником.



Спустя восемь минут уже "Вест Бромвич", молчавший после перерыва, мог выйти вперед. Дианье вновь задействовал свою физическую мощь, перехитрив Магуайра и оказавшись на убойной позиции в штрафной, но пробил крайне бесхитростно — прямо в вышедшего навстречу Де Хеа.



На 88-й минуте Дианье еще раз простил "Юнайтед", с линии штрафной замыкая прострел с фланга, но мяч пошел выше ворот.



Ничейный счет уже не изменился, хотя на пятой компенсированной минуте гости едва не вырвали победу — голкипер "дроздов" Сэм Джонсон перевел мяч в штангу после удара головой Магуайра.



Если судить по опасным моментам, то "Вест Бромвич" более чем заслужил ничью. Как и с "Шеффилд Юнайтед", "дьяволы" словно оказались в ступоре, противостоя аутсайдеру.



"Вест Бромвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче