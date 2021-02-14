"Вест Бромвич" отобрал очки у "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" во втором матче Премьер-Лиги подряд довольствуется ничейным результатом, на сей раз поделившись очками с "Вест Бромвичем" — 1:1.
Наставник "дроздов" Сэм Эллардайс освежил стартовый состав своей команды с помощью Окая Йокушлу и Матеуса Перейры, которые заменили Ромейна Сойерса и Карлана Гранта.
Относительно 120 минут с "Вест Хэмом" в Кубке Англии в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани.
Счет в матче на "Хоторнс" был открыт спустя полторы минуты после начала. Конор Галлахер навесил с правого фланга на линию вратарской, где Мбайе Дианье заборол Виктора Линделефа и головой отправил мяч в сетку — 1:0. Де Хеа испугался мощного сенегальца не меньше своего шведского товарища и остался на лини вместо того, чтобы сыграть на выходе.
"Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и пошел отыгрываться, но атаковал довольно бестолково — "Вест Бромвич" без проблем прерывал прострелы и навесы с флангов, хитрее которых гости придумать ничего не могли.
Тем не менее, "дьяволы" оказывали давление, а их соперник, после гола Дианье огрызнувшийся лишь ударом головой Роберта Снодграсса над перекладиной, стал все сильнее прижиматься к своим воротам.
И на 44-й минуте счет став равным. Шоу выполнил очередной навес с левого фланга, а Фернандеш, стоя вполоборота по центру штрафной, нанес акробатический удар по летящему мячу — 1:1.
Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать второй гол, но вновь без явных моментов. На 61-й минуте Харри Магуайр пытался заработать пенальти, камнем упав в чужой штрафной, но не учел, что открывался в офсайде.
На 70-й минуте гости были очень близки к тому, чтобы повести в счете, но удар вышедшего на замену Мейсона Гринвуда был парирован голкипером, а добивание Мактоминея было остановлено на самой линии ворот защитником.
Спустя восемь минут уже "Вест Бромвич", молчавший после перерыва, мог выйти вперед. Дианье вновь задействовал свою физическую мощь, перехитрив Магуайра и оказавшись на убойной позиции в штрафной, но пробил крайне бесхитростно — прямо в вышедшего навстречу Де Хеа.
На 88-й минуте Дианье еще раз простил "Юнайтед", с линии штрафной замыкая прострел с фланга, но мяч пошел выше ворот.
Ничейный счет уже не изменился, хотя на пятой компенсированной минуте гости едва не вырвали победу — голкипер "дроздов" Сэм Джонсон перевел мяч в штангу после удара головой Магуайра.
Если судить по опасным моментам, то "Вест Бромвич" более чем заслужил ничью. Как и с "Шеффилд Юнайтед", "дьяволы" словно оказались в ступоре, противостоя аутсайдеру.
"Вест Бромвич" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
14.02.2021 18:55
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Ну на этот раз поставили, хаха
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Все-таки обезьянка заработала пенальти со второго раза
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Ну тут пенальтишь 100%
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Я не знаю, наверное перелом ноги или вывих плеча или сотрясение должно быть чтобы в пользу Арсенала судья свистнул. просто тупо гасят весь сезон. что с волками за такой же фол Луиз красную еще сверху получил.
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Судейки явно нас топят. если это не пенальти, я тогда не понимаю за что их давать.
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Лол, за это МЮ получил бы пенальти
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Судья- канонир
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Эдегор пока что не пришей к пизде рукав
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"Мы участвуем в чемпионской гонке. Нам надо выиграть следующий матч, а затем следующий", - передает Sky Sports слова Магуайра после ничьи с "Вест Бромвич" (1:1) в 24-м туре АПЛ.
Когда тренер вместе с командой не участвует, а магвайр участвует в гонке
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мне мой братишка Сергиня Слэш Тихиня написал, что на фаплю он вернётся не ранее чем к апрелю.
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Шеффилд и Бромич нахер вас в чемпионшип тупорезные команды
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Юнайтед - не Юнайтед, если хоть матч сыграет без привоза пары ЦЗ + Де Хеа. Почему бы в такой ситуации не попробовать Джонса в паре с Магвайром, как временный вариант до конца сезона, ведь Линделол - середняк, который стабильно привозит.
Один плюс в том, что Хендерсон всё ближе к старту.
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В стиле Рональдо зубастика. Классный гол
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Соточку запиливай, Обама
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Красные дыряволы
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Слава богу антифутбол вылетит в Чемпионшип. Надеюсь руководства клубов все уже поняли, что футбол Эллердайса остался в прошлом веке
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А чего тут Анусай скумовский слился?
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О каком чемпике мечтали МУМУ? Если не могут обыграть ВестБром....
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по идее лидс должен быть размазан по газону, посмотрим
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Только пригородная помойка навяжет борьбу сосите за титул. © Вскукарек из стана пидaрасав.
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