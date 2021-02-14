Сунесс раскритиковал МЮ и "симулянта" Магуайра

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс раскритиковал "Манчестер Юнайтед" и капитана "красных дьяволов" Харри Магуайра после матча против "Вест Бромвича".

В воскресенье "Юнайтед" потерял очки на поле аутсайдера Премьер-Лиги, и столь слабая игра в исполнении "красных дьяволов" поражает Сунесса. А Магуайра, чье падение в чужой штрафной, едва не привело к назначению пенальти, Грэм вообще считает симулянтом.



"Это плохой результат для "Манчестер Юнайтед". Магуайр в своем интервью сказал, что это сложное место для выездов. Но "Вест Бромвич" выиграл здесь лишь один матч против последнего "Шеффилд Юнайтед", так что это не такое сложное место для выездов, когда ты сам на второй или третьей строчке в лиге".



"Они должны были правильно начать этот матч. Это первое, что требовалось от команды. Моменты "Вест Бромвича" были лучше сегодня. Это исключительно плохая игра и исключительно плохой результат для "Юнайтед".



"Ты имел шанс оказать давление на "Сити", и ты выходишь играть таким образом? Да уж".



"Неназначенный пенальти? Там бы очевидный офсайд, а Магуайр упал так, словно его ударили бейсбольной битой. Это нырок".



"Он сказал, что там был пенальти, но такого контакта недостаточно, чтобы сбить его так, как он упал. Он сам бросился на газон".



"Даже Рэшфорд, который вообще находился на другом краю, поднимает свои руки и подвергает рефери давлению", — сообщил Сунесс в эфире.