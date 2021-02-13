Клопп признал, что "Ливерпуль" лишился шансов на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые публично признал, что титул Премьер-Лиги стал недосягаем для его команды.

В стартовом матче 24-го тура "Ливерпуль" потерпел кошмарное поражение 3:1 в гостях у "Лестера", трижды пропустив в течение семи минут.



Таким образом, "красные" дали очередную возможность "Манчестер Сити" нарастить свой отрыв на вершине таблицы, и о защите титула Клопп уже даже не думает.



"Означает ли этот результат, что "Ливерпуль" лишился шансов защитить титул? Да. Если честно, я не думаю, что мы сможем отыграть это отставание в текущем году".



"Мы должны выигрывать футбольные матчи, и во многом наша игра сегодня была очень хороша. Нам нужно постараться избегать ошибок и недопониманий — сегодня было две таких ситуации, и мы пропустили два гола. Результаты имеют огромную зависимость от качества игры, и сегодня мы были достаточно хороши для победы, за исключением пары ошибок в концовке".



"До матча все мы знали, что Озан (Кабак) — очень хороший игрок, и мы знаем это после матча, но он не привык ко всему тому, что делаем мы. Али (Алиссон) ориентирован на атаку, и ему нравится выходить из ворот".



"Такое часто случается с новичками, но случается в предсезонный период. К сожалению, мы не в предсезонном периоде. Мы не беспокоимся о титуле, мы не глупцы".



"Во вторник нас ждет тяжелый матч (против "РБ Лейпциг"), а затем дерби в следующий уикенд. Мы думаем только об этом", — цитирует Клоппа Sky Sports.