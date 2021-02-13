24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 февраля, четырьмя матчами стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



В четырех последних матчах Премьер-Лиги "Лестер" одержал только одну победу и набрал четыре очка из 12 возможных, но все равно на три балла опережает "Ливерпуль", который имел целую неделю, чтобы перегруппироваться после 1:4 от "Манчестер Сити" — третьего подряд домашнего поражения."Красные" выиграли 12 из 17 последних встреч с "лисами" в чемпионате.



Крайний защитник "Лестера" Джеймс Джастин надорвал крестообразные связки колена в кубковом матче с "Брайтоном" и в этом сезоне уже не сыграет. Также травмированы Тимоти Кастань, Весле Фофана и Деннис Прат.



К Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу, Жоэлю Матипу и Наби Кейта в лазарете "Ливерпуля" присоединился Фабиньо, у которого возникли проблемы мышечного характера.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Шесть из восьми своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" одержал против команд ниже себя в таблице, и "Бернли" — как раз такой соперник. У "бордовых" худшая атака в дивизионе — только 14 забитых голов, впрочем они компенсируют это неплохой обороной, пропустив наравне с четвертым "Ливерпулем". "Бернли" выиграл обе последние встречи с "орлами" с одинаковым счетом 1:0, хотя до этого потерпел четыре поражения подряд.



"Пэлас" будет ослаблен потерей Уилфрида Захи, который выбыл с растяжением задней поверхности бедра. Из лазарета вернулся только Джоэл Уорд.



"Бернли" снова может рассчитывать на Ника Поупа и Джека Корка, которые пропустили кубковый матч посреди недели. Должен вернуться и Джош Браунхилл. Чарли Тэйлор, Робби Брэйди и Крис Вуд под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" выглядит абсолютным фаворитом матча, учитывая свою форму и форму "Тоттенхэма". "Горожане" — первая в истории команда высшего английского футбола команда, сумевшая одержать 15 побед подряд во всех соревнованиях. "Шпоры" выиграли только один из шести последних выездных матчей Премьер-Лиги, а посреди недели вылетели из Кубка Англии, уступив в гостях у "Эвертона" со счетом 5:4. "Сити" потерпел только одно поражение в 10 последних встречах с "Тоттенхэмом" на "Этихад" в рамках чемпионата, одержав семь побед.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро возобновил полноценные тренировки и даже может сыграть. Рубен Диаш должен восстановиться после болезни, но у Фернандиньо травма бедра.



"Тоттенхэму" предстоит оценить готовность вингера Гарета Бэйла.



БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча двух играющих команд, поэтому интересный футбол, как минимум, обеспечен. "Брайтон" не знает поражений уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, и это клубный рекорд. "Астон Вилла" впервые за десятилетие одержала 11 побед в течение одного сезона Премьер-Лиги — 10 сухих и 7:2 против "Ливерпуля". В восьми последних выездах к "чайкам" с учетом всех соревнований "вилланы" потерпели только одно поражение — 1:0 в декабре 1980.



"Брайтон" устроит фитнес-тесты для Адама Уэбстера и Дэви Проппера.



В лазарете "Виллы" остаются Кортни Хауз и Уэсли Мораес. Новичок Морган Сансон ожидает своего первого появления в старте.