Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон предупредил "Ливерпуль", что его команда проделала большой путь с момента своего поражения 4:0 на "Энфилде" в прошлом сезоне.

Дубль Роберто Фирмино и голы Джеймса Милнера с Трентом Александер-Арнольдом позволили "Ливерпулю" уверенно разобраться с "Лестером" в декабре 2019.



"Красные" вообще очень удачно играют против "лис", одержав шесть побед в семи последних встречах, однако у Мэддисона есть ощущение, что в ближайшую субботу все может сложиться иначе.



"Это будет славный матч!"



"Я слышал, люди говорили, что это хороший момент, чтобы сыграть с "Ливерпулем". Но у них по-прежнему великолепная команда. Знаю, они проиграли "Манчестер Сити" со счетом 1:4, но они остаются командой топ-уровня, и все их игроки в строю, за исключением центральных защитников. У них нет проблем с атакующей линией, полузащитниками и голкипером".



"В субботу на "Кинг Пауэр" мы постараемся реабилитироваться за результат нашей последней встречи. С тем результатом было тяжело смириться".



"Тот результат показал разницу в классе, и впоследствии они стали чемпионами. Но мы проделали большой путь с тех пор, и я надеюсь, тепеь мы сможем проявить себя с лучшей стороны", — цитирует Мэддисона Liverpool Echo.