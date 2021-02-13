Мэддисон предупредил "Ливерпуль"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон предупредил "Ливерпуль", что его команда проделала большой путь с момента своего поражения 4:0 на "Энфилде" в прошлом сезоне.

Дубль Роберто Фирмино и голы Джеймса Милнера с Трентом Александер-Арнольдом позволили "Ливерпулю" уверенно разобраться с "Лестером" в декабре 2019.

"Красные" вообще очень удачно играют против "лис", одержав шесть побед в семи последних встречах, однако у Мэддисона есть ощущение, что в ближайшую субботу все может сложиться иначе.

"Это будет славный матч!"

"Я слышал, люди говорили, что это хороший момент, чтобы сыграть с "Ливерпулем". Но у них по-прежнему великолепная команда. Знаю, они проиграли "Манчестер Сити" со счетом 1:4, но они остаются командой топ-уровня, и все их игроки в строю, за исключением центральных защитников. У них нет проблем с атакующей линией, полузащитниками и голкипером".

"В субботу на "Кинг Пауэр" мы постараемся реабилитироваться за результат нашей последней встречи. С тем результатом было тяжело смириться".

"Тот результат показал разницу в классе, и впоследствии они стали чемпионами. Но мы проделали большой путь с тех пор, и я надеюсь, тепеь мы сможем проявить себя с лучшей стороны", — цитирует Мэддисона Liverpool Echo.


Метки Лестер, Ливерпуль, Мэддисон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2021 08:00

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  1. halamadrid94 13.02.2021 10:01 # halamadrid94
    А на деле опять проебут. С классными соперниками красные играют по-особенному. Сити - скорее исключение.

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  2. megamind13 13.02.2021 09:05 # megamind13
    С сильными командами Клопп хорошо играть, исключением был только Сити, который играл в пол силы в первом тайме, а когда взвинтил темп - Ливер посыпался. Аутсайдерам проигрывают в основном из-за плотной обороны и неспособности Ливера вскрывать эти автобусы. Победа Ливерпуля, обе забьют.

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