Гюндоган — лучший игрок Премьер-Лиги в январе

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам января.

Взяв на себя роль лидера команды в отсутствие Кевина Де Брюйне, Гюндоган помог "Сити" выиграть все шесть своих матчей чемпионата в прошлом месяце, благодаря чему "горожане" захватили лидерство в таблице.

И вклад Илкая в этот успех оказался весомым. 30-летний немец по разу огорчил "Челси", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллу", а также отметился дублем против "Вест Бромвича".

"Прежде всего январь запомнится нашей серий. Внутри вас — не только тебя самого, но и всей команды — есть ощущение, что вы так сильны в данный момент. Это удивительное ощущение, которое я уже испытывал несколько раз. Например, в сезоне, когда мы набрали 100 очков, на одно очко опередив "Ливерпуль".

"Это ощущение, когда ты чувствуешь себя таким сильным и непобедимым. Это было лучшей вещью", — сообщил Гюндоган.

Добавим, в борьбе за звание Игрока Месяца Гюндоган опередил Крейга Доусона, Джека Грилиша, Бернда Лено, Джеймса Мэддисона, Матеуса Перейру, Букайо Сака и Джона Стоунса.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, награды

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. kler 12.02.2021 15:09 # kler
    наш лучший бомбардир в АПЛ никакие фернандешы салахи и соны ему в подмётки не годятся

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  2. rentv 12.02.2021 15:02 # rentv
    Историк Евгений Понасенков об украинском языке!

    https://www.youtube.com/watch?v=rSDBE69xOQ8

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  3. anabanana94 12.02.2021 15:01 # anabanana94
    Турок, красавчик!)

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