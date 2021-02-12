Гюндоган — лучший игрок Премьер-Лиги в январе

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам января.

Взяв на себя роль лидера команды в отсутствие Кевина Де Брюйне, Гюндоган помог "Сити" выиграть все шесть своих матчей чемпионата в прошлом месяце, благодаря чему "горожане" захватили лидерство в таблице.



И вклад Илкая в этот успех оказался весомым. 30-летний немец по разу огорчил "Челси", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллу", а также отметился дублем против "Вест Бромвича".



"Прежде всего январь запомнится нашей серий. Внутри вас — не только тебя самого, но и всей команды — есть ощущение, что вы так сильны в данный момент. Это удивительное ощущение, которое я уже испытывал несколько раз. Например, в сезоне, когда мы набрали 100 очков, на одно очко опередив "Ливерпуль".



"Это ощущение, когда ты чувствуешь себя таким сильным и непобедимым. Это было лучшей вещью", — сообщил Гюндоган.



Добавим, в борьбе за звание Игрока Месяца Гюндоган опередил Крейга Доусона, Джека Грилиша, Бернда Лено, Джеймса Мэддисона, Матеуса Перейру, Букайо Сака и Джона Стоунса.