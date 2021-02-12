Фабиньо снова травмирован
Полузащитник Фабиньо пополнил лазарет "Ливерпуля" с мышечной травмой.
Матч против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд стал первым для Фабиньо после перенесенной травмы. 27-летний бразилец сыграл все 90 минут, но это не прошло бесследно.
В преддверии субботнего выезда к "Лестеру" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что у Фабиньо вновь возникли проблемы мышечного характера, и нет гарантий, что игрок будет готов к матчам против "РБ Лейпциг" или "Эвертона" на следующей неделе.
"В данный момент я не знаю. Мы еще посмотрим. Я правда не знаю".
"Фаб недоступен. У него вновь возникли небольшие мышечные проблемы, так что матч с "Лестером" он точно пропустит", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".
Также Юрген подтвердил, что его новички Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту после полной недели тренировок.
12.02.2021 16:00
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закономерность , после ухода нашего врача Мэсси (по моему его звали) - все пошло по пизде
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Ебаааать, ну что такое?( Остался один кэп. Может хоть с ним кабаки не накосячат.
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он же 5ую жк получил неделю назад, в любом случае бы пропустил матч ближайший
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Рецидив проктологических проблем после изнасилования от Манчестер Сити на прошлой неделе.
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