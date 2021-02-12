Фабиньо снова травмирован

Полузащитник Фабиньо пополнил лазарет "Ливерпуля" с мышечной травмой.

Матч против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд стал первым для Фабиньо после перенесенной травмы. 27-летний бразилец сыграл все 90 минут, но это не прошло бесследно.



В преддверии субботнего выезда к "Лестеру" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что у Фабиньо вновь возникли проблемы мышечного характера, и нет гарантий, что игрок будет готов к матчам против "РБ Лейпциг" или "Эвертона" на следующей неделе.



"В данный момент я не знаю. Мы еще посмотрим. Я правда не знаю".



"Фаб недоступен. У него вновь возникли небольшие мышечные проблемы, так что матч с "Лестером" он точно пропустит", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".



Также Юрген подтвердил, что его новички Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту после полной недели тренировок.