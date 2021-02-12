Фабиньо снова травмирован

Фабиньо Полузащитник Фабиньо пополнил лазарет "Ливерпуля" с мышечной травмой.

Матч против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд стал первым для Фабиньо после перенесенной травмы. 27-летний бразилец сыграл все 90 минут, но это не прошло бесследно.

В преддверии субботнего выезда к "Лестеру" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что у Фабиньо вновь возникли проблемы мышечного характера, и нет гарантий, что игрок будет готов к матчам против "РБ Лейпциг" или "Эвертона" на следующей неделе.

"В данный момент я не знаю. Мы еще посмотрим. Я правда не знаю".

"Фаб недоступен. У него вновь возникли небольшие мышечные проблемы, так что матч с "Лестером" он точно пропустит", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".

Также Юрген подтвердил, что его новички Бен Дэвис и Озан Кабак готовы к дебюту после полной недели тренировок.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 16:00

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  1. bangladesh 12.02.2021 16:47 # bangladesh
    закономерность , после ухода нашего врача Мэсси (по моему его звали) - все пошло по пизде

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  2. sausage 12.02.2021 16:28 # sausage
    Ебаааать, ну что такое?( Остался один кэп. Может хоть с ним кабаки не накосячат.

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  3. liverfun 12.02.2021 16:20 # liverfun
    он же 5ую жк получил неделю назад, в любом случае бы пропустил матч ближайший

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  4. true-manc 12.02.2021 16:08 # true-manc
    Рецидив проктологических проблем после изнасилования от Манчестер Сити на прошлой неделе.

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