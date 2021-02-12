"Челси" победил "Барнсли" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Гол Тэмми Абрахэма позволил "Челси" обыграть на выезде "Барнсли" со счетом 0:1 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

В первом тайме "синие" ровным счетом ничего не показали, кроме свойственного Томасу Тухелю контроля мяча. Лондонцы однажды претендовали на пенальти, но Тэмми Абрахэм упал недостаточно убедительно.



Представитель Чемпионшипа выглядел предпочтительнее и едва не открыл счет уже на 10-й минуте, когда Кепа Аррисабалага продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар в упор.



Незадолго до перерыва у "Барнсли" был еще один шикарный момент, но прошедший через гущу игроков мяч просто разминулся с воротами.



Если Тухель и взбодрил свою команду в перерыве, то самую малость. Долгое время гостям было нечем похвастать, кроме неточного удара Хакима Зийеша.



А на 64-й минуте "Челси" нанес свой первый в матче удар в створ и открыл счет. Билли Гилмор хорошим пасом нашел Риса Джеймса, который с правого края штрафной прострелил к воротам, где Абрахэму лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



Постепенно "синие" отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества. В концовке "Барнсли" даже устроил некоторый штурм, но Кепа и партнеры выстояли.



"Челси" провел весьма посредственный матч по качеству игры и реальных моментов, за исключением гола, не создал. Однако результат был достигнут, крещение Тухеля в Кубке Англии оказалось успешным.



"Барнсли" — "Челси" — 0:1 (0:0)



Гол: Абрахэм 64.



"Челси": Кепа, Алонсо (Джеймс 45), Кристенсен (Рюдигер 45), Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор, Пулишич (Ковчич 80), Зийеш (Анджорин 69), Хадсон-Одои, Абрахэм.



"Вулверхэмптон" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)



Голы: Ингс 40, Армстронг 90.