"Челси" победил "Барнсли" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Гол Тэмми Абрахэма позволил "Челси" обыграть на выезде "Барнсли" со счетом 0:1 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.
В первом тайме "синие" ровным счетом ничего не показали, кроме свойственного Томасу Тухелю контроля мяча. Лондонцы однажды претендовали на пенальти, но Тэмми Абрахэм упал недостаточно убедительно.
Представитель Чемпионшипа выглядел предпочтительнее и едва не открыл счет уже на 10-й минуте, когда Кепа Аррисабалага продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар в упор.
Незадолго до перерыва у "Барнсли" был еще один шикарный момент, но прошедший через гущу игроков мяч просто разминулся с воротами.
Если Тухель и взбодрил свою команду в перерыве, то самую малость. Долгое время гостям было нечем похвастать, кроме неточного удара Хакима Зийеша.
А на 64-й минуте "Челси" нанес свой первый в матче удар в створ и открыл счет. Билли Гилмор хорошим пасом нашел Риса Джеймса, который с правого края штрафной прострелил к воротам, где Абрахэму лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
Постепенно "синие" отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества. В концовке "Барнсли" даже устроил некоторый штурм, но Кепа и партнеры выстояли.
"Челси" провел весьма посредственный матч по качеству игры и реальных моментов, за исключением гола, не создал. Однако результат был достигнут, крещение Тухеля в Кубке Англии оказалось успешным.
"Барнсли" — "Челси" — 0:1 (0:0)
Гол: Абрахэм 64.
"Челси": Кепа, Алонсо (Джеймс 45), Кристенсен (Рюдигер 45), Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор, Пулишич (Ковчич 80), Зийеш (Анджорин 69), Хадсон-Одои, Абрахэм.
"Вулверхэмптон" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)
Голы: Ингс 40, Армстронг 90.
12.02.2021 00:55
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Последние комментарии:
Историк Евгений Понасенков об украинском языке!
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Нормальное рабочее поле, че доебались
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Челси считай уже в полуфинале, изи так на легких проходимых матчах резервами, нужно забирать кубок, главное чтобы не сити в финале был, всех остальных вые6им
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На таком огороде ничего красивого ожидать и не стоило. Выиграли, не пропустили опять, и гуд.
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Историк Евгений Понасенков об украинском языке!
https://www.youtube.com/watch?v=rSDBE69xOQ8
(ответить)
Сегодня это даже не Чорли был, а Челтенхэм. Но прошли и ладно)
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Не изи, но сойдет
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абсолютно худший матч Челси Тухеля. Просто вырви глаз. Некого выделять, каждый сыграл как кусок ебанейшего дерьма. Ну разве только Хадсон был заметен. Стоячий футбол, ноль движения. В концовке просто отбивались от ебаного барнсли.
НО выбесило больше то, что проебывались все подбора, все единоборства, просто в хламину сливались.
Ладно, спишем на недооценку, на ебаный огород, а не поле, и на желание пройти не тратя сил. Впереди интересная концовка чемпика. Полуфинал должны точно проходить, а там как Бог даст. В ЛЧ тоже все может быть хорошо. Пока фартит Тухелю. Все матчи со скрипом, но в пользу Челси. У Лэмпса этого не было.
Вспомнить с волками...могли и проебать, перекладина спасла...и все остальные матчи на тоненького, но итоге в пользу Челси.
И Тухель в отличие от Лэмпса смотрит футбол глазами, как и я, а не жопой, как скумеры. Он видит худших на поле и снимает их с игры. Лэмпс же заменами полную хуету творил
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Гавно игра. Но результат достигнут. Поздравляю!
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Хитрый Барнсли. Хотел пройти Челче по старому плану, используя своё неровное поле, всё ещё разёбанное после налёта самолётов третьего рейха, как в тот раз, когда мят от кочки нырнул перед Кудичини.
Мерзкие хобитцы деревенщины из чемпионшипа.
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натужненько
как говорится игра была равна
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Изи скамейкой перешли в 1/4.
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