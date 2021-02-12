"Челси" победил "Барнсли" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Тэмми Абрахэм Гол Тэмми Абрахэма позволил "Челси" обыграть на выезде "Барнсли" со счетом 0:1 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

В первом тайме "синие" ровным счетом ничего не показали, кроме свойственного Томасу Тухелю контроля мяча. Лондонцы однажды претендовали на пенальти, но Тэмми Абрахэм упал недостаточно убедительно.

Представитель Чемпионшипа выглядел предпочтительнее и едва не открыл счет уже на 10-й минуте, когда Кепа Аррисабалага продемонстрировал чудеса реакции, отразив удар в упор.

Незадолго до перерыва у "Барнсли" был еще один шикарный момент, но прошедший через гущу игроков мяч просто разминулся с воротами.

Если Тухель и взбодрил свою команду в перерыве, то самую малость. Долгое время гостям было нечем похвастать, кроме неточного удара Хакима Зийеша.

А на 64-й минуте "Челси" нанес свой первый в матче удар в створ и открыл счет. Билли Гилмор хорошим пасом нашел Риса Джеймса, который с правого края штрафной прострелил к воротам, где Абрахэму лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

Постепенно "синие" отбросили мысли о втором голе и сосредоточились на удержании минимального преимущества. В концовке "Барнсли" даже устроил некоторый штурм, но Кепа и партнеры выстояли.

"Челси" провел весьма посредственный матч по качеству игры и реальных моментов, за исключением гола, не создал. Однако результат был достигнут, крещение Тухеля в Кубке Англии оказалось успешным.

"Барнсли" — "Челси" — 0:1 (0:0)

Гол: Абрахэм 64.

"Челси": Кепа, Алонсо (Джеймс 45), Кристенсен (Рюдигер 45), Зума, Эмерсон, Канте, Гилмор, Пулишич (Ковчич 80), Зийеш (Анджорин 69), Хадсон-Одои, Абрахэм.

"Вулверхэмптон" — "Саутгемптон" — 0:2 (0:0)

Голы: Ингс 40, Армстронг 90.


Метки Барнсли, Кубок Англии, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. rentv 12.02.2021 01:46 # rentv
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  2. liverpo0ol 12.02.2021 01:41 # liverpo0ol
    Нормальное рабочее поле, че доебались

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  3. bezviz 12.02.2021 01:39 # bezviz
    Челси считай уже в полуфинале, изи так на легких проходимых матчах резервами, нужно забирать кубок, главное чтобы не сити в финале был, всех остальных вые6им

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  4. ensiferum 12.02.2021 01:20 # ensiferum
    На таком огороде ничего красивого ожидать и не стоило. Выиграли, не пропустили опять, и гуд.

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  5. rentv 12.02.2021 01:15 # rentv
    Историк Евгений Понасенков об украинском языке!

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    (ответить)

  6. skydreams 12.02.2021 01:03 # skydreams
    Сегодня это даже не Чорли был, а Челтенхэм. Но прошли и ладно)

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  7. cristean2 12.02.2021 01:01 # cristean2
    Не изи, но сойдет

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  8. thegodfather 12.02.2021 01:00 # thegodfather
    абсолютно худший матч Челси Тухеля. Просто вырви глаз. Некого выделять, каждый сыграл как кусок ебанейшего дерьма. Ну разве только Хадсон был заметен. Стоячий футбол, ноль движения. В концовке просто отбивались от ебаного барнсли.
    НО выбесило больше то, что проебывались все подбора, все единоборства, просто в хламину сливались.
    Ладно, спишем на недооценку, на ебаный огород, а не поле, и на желание пройти не тратя сил. Впереди интересная концовка чемпика. Полуфинал должны точно проходить, а там как Бог даст. В ЛЧ тоже все может быть хорошо. Пока фартит Тухелю. Все матчи со скрипом, но в пользу Челси. У Лэмпса этого не было.
    Вспомнить с волками...могли и проебать, перекладина спасла...и все остальные матчи на тоненького, но итоге в пользу Челси.


    И Тухель в отличие от Лэмпса смотрит футбол глазами, как и я, а не жопой, как скумеры. Он видит худших на поле и снимает их с игры. Лэмпс же заменами полную хуету творил

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  9. danny949494 12.02.2021 00:59 # danny949494
    Гавно игра. Но результат достигнут. Поздравляю!

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  10. hachidlo 12.02.2021 00:59 # hachidlo
    Хитрый Барнсли. Хотел пройти Челче по старому плану, используя своё неровное поле, всё ещё разёбанное после налёта самолётов третьего рейха, как в тот раз, когда мят от кочки нырнул перед Кудичини.
    Мерзкие хобитцы деревенщины из чемпионшипа.

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  11. superperez101 12.02.2021 00:59 # superperez101
    натужненько
    как говорится игра была равна

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  12. m-ballack 12.02.2021 00:58 # m-ballack
    Изи скамейкой перешли в 1/4.

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