Марк Нобл готовится к уходу из "Вест Хэма"
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл намекнул, что ожидает своего ухода из лондонского клуба по окончании сезона.
33-летний Нобл является представителям вымирающего вида игроков, которые всю свою карьеру проводят в одном клубе.
Однако в этом сезоне Нобл отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги, а контракт Марка истекает уже через четыре месяца.
После поражения от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии Нобл дал понять, что теперь выбирает между завершением карьеры и переходом в другой клуб.
"Мне исполняется 34 в мае, мне осталось не так много, но я собираюсь наслаждаться каждой отведенной мне минутой".
"Было чем-то особенным сыграть на "Олд Траффорд", возможно, в последний раз, потому что я не знаю, где буду выступать в следующем году. Мне лишь жаль все фанатов "Вест Хэма" и всех игроков, потому что это был хороший футбольный матч, напряженный матч, и мы выложились без остатка".
"Вы можете подумать, что мне уже тошно от вида "Олд Траффорд" после всех этих лет, но на самом деле наоборот. Ты осматриваешься и понимаешь, насколько это особенное место. Очень жаль, потому что едва ли я сыграю там много раз снова", — сообщил Нобл West Ham TV.
11.02.2021 17:00
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Мне исполняется 34 в мае, мне осталось не так много
Источник: http://fapl.ru/posts/84024/
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