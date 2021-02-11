Марк Нобл готовится к уходу из "Вест Хэма"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл намекнул, что ожидает своего ухода из лондонского клуба по окончании сезона.

33-летний Нобл является представителям вымирающего вида игроков, которые всю свою карьеру проводят в одном клубе.



Однако в этом сезоне Нобл отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Вест Хэма" в рамках Премьер-Лиги, а контракт Марка истекает уже через четыре месяца.



После поражения от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии Нобл дал понять, что теперь выбирает между завершением карьеры и переходом в другой клуб.



"Мне исполняется 34 в мае, мне осталось не так много, но я собираюсь наслаждаться каждой отведенной мне минутой".



"Было чем-то особенным сыграть на "Олд Траффорд", возможно, в последний раз, потому что я не знаю, где буду выступать в следующем году. Мне лишь жаль все фанатов "Вест Хэма" и всех игроков, потому что это был хороший футбольный матч, напряженный матч, и мы выложились без остатка".



"Вы можете подумать, что мне уже тошно от вида "Олд Траффорд" после всех этих лет, но на самом деле наоборот. Ты осматриваешься и понимаешь, насколько это особенное место. Очень жаль, потому что едва ли я сыграю там много раз снова", — сообщил Нобл West Ham TV.