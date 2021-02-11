У "Тоттенхэма" самый большой долг в Европе

"Тоттенхэм" является клубом с самым большим долгом в Европе — свыше 1 миллиарда фунтов.

Согласно исследованию Swiss Ramble, по состоянию на конец прошлого сезона долг "Тоттенхэма" составлял 1,177 млрд. фунтов, что в первую объясняется обязательствами клуба из-за строительства нового стадиона.



В топ-5 самых закредитованных клубов также вошли "Барселона" (1,030 млрд. фунтов), "Атлетико" (804 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (771 млн. фунтов) и "Интер" (757 млн. фунтов).



Хорошая новость для "Тоттенхэма" в том, что большая часть долга лондонцев — это долгосрочный банковский долг, который всегда может быть рефинансирован и выплачивается постепенно, в отличие от задолженностей по трансферам, зарплатам и налогам, где есть фиксированные дедлайны и суровые штрафные санкции. В этом отношении ситуация "Барселоны" и других европейских клубов гораздо тяжелее, нежели их английских коллег.







