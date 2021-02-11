У "Тоттенхэма" самый большой долг в Европе

Даниэль Леви "Тоттенхэм" является клубом с самым большим долгом в Европе — свыше 1 миллиарда фунтов.

Согласно исследованию Swiss Ramble, по состоянию на конец прошлого сезона долг "Тоттенхэма" составлял 1,177 млрд. фунтов, что в первую объясняется обязательствами клуба из-за строительства нового стадиона.

В топ-5 самых закредитованных клубов также вошли "Барселона" (1,030 млрд. фунтов), "Атлетико" (804 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (771 млн. фунтов) и "Интер" (757 млн. фунтов).

Хорошая новость для "Тоттенхэма" в том, что большая часть долга лондонцев — это долгосрочный банковский долг, который всегда может быть рефинансирован и выплачивается постепенно, в отличие от задолженностей по трансферам, зарплатам и налогам, где есть фиксированные дедлайны и суровые штрафные санкции. В этом отношении ситуация "Барселоны" и других европейских клубов гораздо тяжелее, нежели их английских коллег.

Долги европейских клубов

Долги европейских клубов


Метки Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 11.02.2021 14:25 # vyrentz
    Юнайтед))) судьи в долг дают?

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  2. mancityman 11.02.2021 13:53 # mancityman
    На этот список обоссаных нищебродов, КОРОЛИ смотрят и орут блять)))

    Горите от мощей петунхэма)))

    Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/

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  3. gerrard08 11.02.2021 13:45 # gerrard08
    Даже не знаю, что лучше. Быть бедным и гордым как лфк. Быть должником всего мира и шиковать на занятые в долг деньги как скам и куры. Или быть мажором, которого все доят, как бензоколонка.

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  4. felix-the-cat 11.02.2021 13:28 # felix-the-cat
    Ливерпуль финансово стабилен.
    Это кайф.

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  5. hachidlo 11.02.2021 13:15 # hachidlo
    А вы госдолг их видели ? (с)

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  6. animadora 11.02.2021 13:12 # animadora
    Нищеброды.

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  7. thegodfather 11.02.2021 13:01 # thegodfather
    помогите найти челсей. вухахахахаааааа

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