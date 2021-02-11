У "Тоттенхэма" самый большой долг в Европе
"Тоттенхэм" является клубом с самым большим долгом в Европе — свыше 1 миллиарда фунтов.
Согласно исследованию Swiss Ramble, по состоянию на конец прошлого сезона долг "Тоттенхэма" составлял 1,177 млрд. фунтов, что в первую объясняется обязательствами клуба из-за строительства нового стадиона.
В топ-5 самых закредитованных клубов также вошли "Барселона" (1,030 млрд. фунтов), "Атлетико" (804 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (771 млн. фунтов) и "Интер" (757 млн. фунтов).
Хорошая новость для "Тоттенхэма" в том, что большая часть долга лондонцев — это долгосрочный банковский долг, который всегда может быть рефинансирован и выплачивается постепенно, в отличие от задолженностей по трансферам, зарплатам и налогам, где есть фиксированные дедлайны и суровые штрафные санкции. В этом отношении ситуация "Барселоны" и других европейских клубов гораздо тяжелее, нежели их английских коллег.
11.02.2021 13:00
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Последние комментарии:
Юнайтед))) судьи в долг дают?
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На этот список обоссаных нищебродов, КОРОЛИ смотрят и орут блять)))
Горите от мощей петунхэма)))
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
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Даже не знаю, что лучше. Быть бедным и гордым как лфк. Быть должником всего мира и шиковать на занятые в долг деньги как скам и куры. Или быть мажором, которого все доят, как бензоколонка.
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Ливерпуль финансово стабилен.
Это кайф.
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А вы госдолг их видели ? (с)
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Нищеброды.
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помогите найти челсей. вухахахахаааааа
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