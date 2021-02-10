В отношениях "Ливерпуля" и Клоппа возникло напряжение

В отношениях Юргена Клоппа и "Ливерпуля" появилось некоторое напряжение из-за недовольства, которое испытывает главный тренер по поводу трансферной политики клуба.

Напомним, в прошлом месяце "Ливерпуль" лишился своего очередного центрального защитника — для Жоэля Матипа и Джо Гомеса этот сезон уже завершен, тогда как Виргил Ван Дейк имеет призрачные шансы вернуться до конца кампании.



Как утверждает The Sun, в сложившейся ситуации Клопп попросил своих боссов купить ему Калиду Кулибали из "Наполи". Юрген считает, что клуб уровня "Ливерпуля" должен ориентироваться на лучших в мире игроков.



И хотя ранее владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис озвучивал в качестве цены за Кулибали сумму в 100 миллионов фунтов, Клопп был убежден, что "Ливерпуль" должен был приложить все усилия, чтобы заполучить 29-летнего сенегальца.



Однако "Ливерпуль" даже не попытался. Вместо этого спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс навязал Клоппу Озана Кабака и Бена Дэвиса, которым Юрген пока не дал сыграть ни минуты.



Американские владельцы "Ливерпуля" из компании FSG были просто не готовы крупно тратиться, учитывая продолжающийся эффект от пандемии коронавируса и неясные перспективы насчет возвращения зрителей на трибуны.



У FSG даже сложилось впечатление, что Клопп толком не видит реальное состояние финансов "Ливерпуля", поэтому возникшее недовольство между главным тренером и клубом взаимно.