Юрген Клопп рассказал о смерти своей матери

Мать главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа умерла в Германии в возрасте 81 года.

81-летняя Элизабет Райх ушла из жизни еще 19 января, а накануне состоялись ее похороны, на которых Юрген присутствовать не смог по причине ограничений на путешествия между странами в связи с пандемией коронавируса.



"Она значила все для меня. Она была настоящей матерью в лучшем смысле этого слова".



"Будучи христианином, я знаю, что теперь она в лучшем месте. Учитывая эти ужасные времена, я не смог приехать на похороны, но как только обстоятельства позволят, мы устроим удивительную, надлежащую церемонию ради нее", — сообщил Клопп немецкой газете Schwarzwaelder Bote.



Юрген является самым младшим из трех детей, которых Элизабет родила от Норберта Клоппа, отца наставника "Ливерпуля". Норберт ушел из жизни еще в 2000 году.