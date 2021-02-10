Юрген Клопп рассказал о смерти своей матери
Мать главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа умерла в Германии в возрасте 81 года.
81-летняя Элизабет Райх ушла из жизни еще 19 января, а накануне состоялись ее похороны, на которых Юрген присутствовать не смог по причине ограничений на путешествия между странами в связи с пандемией коронавируса.
"Она значила все для меня. Она была настоящей матерью в лучшем смысле этого слова".
"Будучи христианином, я знаю, что теперь она в лучшем месте. Учитывая эти ужасные времена, я не смог приехать на похороны, но как только обстоятельства позволят, мы устроим удивительную, надлежащую церемонию ради нее", — сообщил Клопп немецкой газете Schwarzwaelder Bote.
Юрген является самым младшим из трех детей, которых Элизабет родила от Норберта Клоппа, отца наставника "Ливерпуля". Норберт ушел из жизни еще в 2000 году.
10.02.2021 17:00
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Последние комментарии:
19 января, 19 титулов, хых
Обязан был присутствовать, похуй на всё
Всем добра ёб вашу кашу!
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Соболезную. Тяжело Клоппу. Удачи , берегите родителей
(ответить)
ВСЕХ ВАШИХ МАТЕРЕЙ Я желаю беречь пока не поздно, братики
<3
(ответить)
Соболезнования! Земля ей пухом!
(ответить)
Юрген присутствовать не смог по причине ограничений на путешествия между странами в связи с пандемией коронавируса.
Источник: http://fapl.ru/posts/84003/
Европейская идиотия!
(ответить)
Соболезную! Пусть земля будет пухом!
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огромная потеря, искренние соболезнования
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Корона?
Теперь понятно, почему он был на взводе.
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Дожить бы нам хотя бы до 70..
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Держись, босс.
Она в лучшем месте.
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Где ж ему до игр было...
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