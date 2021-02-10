Юрген Клопп рассказал о смерти своей матери

Юрген Клопп с мамой Мать главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа умерла в Германии в возрасте 81 года.

81-летняя Элизабет Райх ушла из жизни еще 19 января, а накануне состоялись ее похороны, на которых Юрген присутствовать не смог по причине ограничений на путешествия между странами в связи с пандемией коронавируса.

"Она значила все для меня. Она была настоящей матерью в лучшем смысле этого слова".

"Будучи христианином, я знаю, что теперь она в лучшем месте. Учитывая эти ужасные времена, я не смог приехать на похороны, но как только обстоятельства позволят, мы устроим удивительную, надлежащую церемонию ради нее", — сообщил Клопп немецкой газете Schwarzwaelder Bote.

Юрген является самым младшим из трех детей, которых Элизабет родила от Норберта Клоппа, отца наставника "Ливерпуля". Норберт ушел из жизни еще в 2000 году.


Метки Клопп, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2021 17:00

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  1. mancunia-planet 10.02.2021 17:29 # mancunia-planet
    19 января, 19 титулов, хых
    Обязан был присутствовать, похуй на всё
    Всем добра ёб вашу кашу!

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  2. xah 10.02.2021 17:25 # xah
    Соболезную. Тяжело Клоппу. Удачи , берегите родителей

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  3. lfcynwa 10.02.2021 17:19 # lfcynwa
    ВСЕХ ВАШИХ МАТЕРЕЙ Я желаю беречь пока не поздно, братики

    <3

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  4. arhangel777 10.02.2021 17:18 # arhangel777
    Соболезнования! Земля ей пухом!

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  5. makeewadim 10.02.2021 17:16 # makeewadim
    Юрген присутствовать не смог по причине ограничений на путешествия между странами в связи с пандемией коронавируса.


    Источник: http://fapl.ru/posts/84003/

    Европейская идиотия!

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  6. scauzer11 10.02.2021 17:15 # scauzer11
    Соболезную! Пусть земля будет пухом!

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  7. liverfun 10.02.2021 17:15 # liverfun
    огромная потеря, искренние соболезнования

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  8. brown-ale 10.02.2021 17:11 # brown-ale
    Корона?
    Теперь понятно, почему он был на взводе.

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  9. gameboy 10.02.2021 17:10 # gameboy
    Дожить бы нам хотя бы до 70..

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  10. felix-the-cat 10.02.2021 17:08 # felix-the-cat
    Держись, босс.

    Она в лучшем месте.

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  11. metkii 10.02.2021 17:04 # metkii
    Где ж ему до игр было...

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