Фил Фоден: отец — в 18, чемпион Мира — в 17

Фил Фоден — один из самых ярких молодых талантов в Премьер-Лиге и, по мнению многих, самый многообещающий английский футболист современности. Пеп Гвардиола как-то назвал Фодена "игроком следующего десятилетия", и Фил действительно оправдывает все авансы, с каждым матчем набирая игровой вес в самой сильной команде страны в этом сезоне.





В свои 20 лет Филип Уолтер Фоден уже успел провести больше сотни матчей за "Манчестер Сити" и выиграть восемь трофеев в клубе, а также титул юношеского чемпиона Мира — в сборной Англии U-17. Кроме того, он стал самым молодым английским игроком, сыгравшим в Лиге Чемпионов, первым игроком 2000 года рождения в этом турнире и самым юным победителем Премьер-Лиги. Причем Фоден в сезоне 2018/19 не был статистом, забив семь мячей во всех турнирах за клуб.



В недавней игре с "Ливерпулем", закрепившей "Сити" на вершине таблицы с приличным отрывом от действующего чемпиона, Фил Фоден был великолепен, попросту уничтожив оборону "красных".



Основные козыри Фодена хорошо известны: скорость, маневренность и дриблинг. Впрочем, дриблинг в его исполнении — это не каскад финтов, а умение скользить и обманывать, проникая в штрафную соперника в формате "привидения", умеющего проходить сквозь стены. Фоден дружит с мячом, потрясающе владеет своим телом, а иногда и умеет использовать законы гравитации.



На 73-й минуте матча на "Энфилде", при счете 1:1, Фоден принял мяч после неудачного выноса Алиссона на правом фланге атаки "Сити". Перед ним стояли два игрока "Ливерпуля" — капитан "красных" и лучший левый защитник лиги. Фоден взлетел, покачнулся и нажал на газ и довольно обыденно оставил за спиной игроков в красных футболках, протолкнув мяч на Илкая Гюндогана.



Перед тем Фабиньо был вынужден завалить Фодена в похожей ситуации, получив за это желтую карточку — бразилец категорически не справлялся во втором тайме с быстроногим вингером "Сити". Вместе с Бернарду Силвой и Рахимом Стерлингом, при решающем влиянии на результат Илкая Гюндогана, Фоден просто разрывал оборону "Ливерпуля", демонстрируя зрелую игру, характерную для одного из лидеров команды. Большая удача "Сити" в том, что такого игрока клуб смог получить в качестве продукта работы своей академии.



Фил Фоден с самого детства был болельщиком "Сити", хотя в его семье присутствует конфликт интересов — мама болеет за "горожан", а отец — за "Юнайтед". Рожденный в Стокпорте парень попал в академию "Сити" в возрасте четырех лет, а контракт школьника подписал в 2016 году. На юношеском Чемпионате Мира-2017, выигранном англичанами, именно его назвали лучшим гроком турнира, и уже тогда было ясно, что у "Сити" подрастает бриллиант, по таланту способный затмить многих приезжих звезд "горожан".



Фил Фоден быстр во всем — уже в 18 лет он стал отцом, когда в январе 2019 года у него родился сын Ронни. С тех пор он с тяжелым сердцем встречает выездные матчи "Сити", с трудом расставаясь с сынишкой, а также он стал меньше времени проводить у водоемов, занимаясь своим главным хобби — рыбалкой. Интересно, что второго знаменитого рыбака Премьер-Лиги также зовут Филип — речь о бывшем капитане "Эвертона" Филе Ягиелке.



В эпоху цифровых технологий рыбалка — не самое типичное хобби для футболиста из поколения зумеров, и это выделяет Фодена в раздевалке "Сити", где кроме него нет людей, интересующихся рыбалкой. В то время как любовь к "Сити" Филу привила мама, с отцом, болеющим за "Юнайтед", Фоден имеет общий интерес к рыбалке, который сблизил их настолько, что Фил не может прожить и дня без общения с Фоденом-старшим.



До рождения Ронни Фил использовал любую возможность, чтобы устроиться на берегу озера с удочкой — в основном в Великобритании, но иногда и в Испании, где Фоден поймал свою самую большую рыбу — 130-фунтового сома.



Фил: "Мне было шесть или семь лет, и у моего отца была удочка его отца — он сказал, что я могу взять ее и попробовать что-то поймать. Я влюбился в рыбалку, и в конце концов мы стали ездить на озера каждые выходные. Я до сих пор помню свой первый улов. Он был не очень большим, я только учился, но эти эмоции со мной до сих пор".



"Я думаю, это кайф, который заставляет вас снова и снова ехать на рыбалку, но также — возможность расслабиться и провести время с отцом. Кроме того, это хороший релакс после игр, когда нужно дать отдых ногам и отвлечься".



"У меня есть своя тактика — я знаю, в каких местах можно ловить рыбу, на какой глубине… За этим стоит многое, но когда у меня выходной, я стараюсь ловить несложную рыбу — я не профессионал, мне просто нравится сам процесс".



"Также я хорош в дартсе, мне это говорят многие одноклубники. Я люблю дартс и многие другие виды спорта, но отдаю предпочтение рыбалке. У нас есть дартс, когда я попадаю в сборную Англии, мне говорят что я прирожденный игрок в дартс. На самом деле мы не соревнуемся, но иногда я выбиваю 180, что многих очень удивляет".



Но сейчас Фил проводит время с удочкой довольно редко, так как старается как можно больше общаться с годовалым сынишкой. "Я был на родах. Я вышел из комнаты, пустил слезу и вернулся обратно, как будто ничего не произошло. Я не из тех, кто плачет на глазах у людей. Мне нравится в такие моменты побыть наедине с собой, а это был особенный момент".



"Ваша жизнь меняется. Свободного времени нет — наверное, поэтому я стал наслаждаться каждым моментом. Если честно, то Ронни ведет себя неплохо — он не усложняет мне жизнь, и я очень редко просыпаюсь ночью, так как он спит до 7 утра".



Фил понимает, что отцовство в таком юном возрасте вынуждает принести в жертву многие вещи — в том числе и несколько поездок на рыбалку. Но в то же время появившаяся ответственность помогает ему сконцентрироваться на карьере, что прогнозировали многие его одноклубники перед тем, как у Фила появился сын.



"Если у вас плохая игра или тренировка, вы разочарованы, но теперь я мысли шире. Я иду домой и вижу, как он улыбается, и понимаю, что есть вещи поважнее, чем переживания из-за одной неудачной тренировки. Когда у тебя ребенок, ты смотришь на многие вещи иначе".



"Честно говоря, отцовство мне нравится, но есть одна вещь, которую сложно принимать — необходимость расставаться на время выездных игр. Я был дома, когда он начал ползать, но я пропустил момент, когда он начал ходить, так как был в Лондоне. Прискорбно упускать такие вещи, но это жертва, которую приходится приносить, — он оценит это, когда станет старше".



Сейчас у Фила Фодена есть все условия для того, чтобы в будущем стать игроком мирового класса. Он находится в команде, которая ставит перед собой самые высокие турнирные задачи, с невероятно комфортными условиями для тренировок и партнерами, которые могут многому научить молодого игрока.



Природные данные Фодена великолепны — он левша, с невероятной скоростью, небольшого роста, с техникой, позволяющей проскальзывать на свободное пространство в любых условиях. Ветеран английской футбольной журналистики Брайан Глэнвилл, видевший вживую большинство лучших футболистов мира, отметил Фодена как "не по годам одаренного и развитого подростка", добавив: "Молодые игроки, обладающие техникой и изобретательностью, обычно худощавы, как Фил".



Фоден уже успел забить свои первые голы в главной сборной Англии, выиграть на молодежном уровне ряд командных и индивидуальных призов, попасть в "Книгу рекордов Гиннесса" в качестве самого молодого победителя Премьер-Лиги и в некоторых других номинациях.



"Манчестер Сити" повезло заполучить бесплатно игрока, который уже сейчас мог бы обойтись "горожанам" в 50 миллионов фунтов — только ради этого клубу стоило строить суперсовременную базу за городом, которая привлекает в "Сити" с каждым годом все больше талантливых молодых игроков. Для каждого из них пример Фодена будет путеводной звездой — даже в одном из самых богатых клубов мира можно стать игроком основы, будучи его воспитанником.



