Рейнольдс и Макэлхенни стали новыми владельцами "Рексема"

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни завершили сделку по приобретению "Рексема", выступающего в Национальной Лиге.

Еще в ноябре Объединение болельщиков "Рексема" (Wrexham Supporters Trust), прежде владевшее третьим старейшим футбольным клубом в мире, подавляющим большинством проголосовало за то, чтобы пойти на сделку с Рейнольдсом и Макэлхенни.



И во вторник вечером валлийский клуб, выступающий в английской системе лиг, наконец, подтвердил, что двое американцев получили 100-процентный контроль над клубом.



Таким образом, 44-летний Рейнольдс, известный по фильмам про "Дедпула", и 43-летний Макэлхенни, наиболее яркую свою роль сыгравший в сериале "В Филадельфии всегда солнечно", становятся сопрезидентами "Рексема".



Новые владельцы сразу же вложили в клуб 2 миллиона фунтов, а также объявили о своих планах вернуть "Рексем" в Футбольную Лигу и реконструировать стадион.