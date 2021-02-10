Рейнольдс и Макэлхенни стали новыми владельцами "Рексема"
Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни завершили сделку по приобретению "Рексема", выступающего в Национальной Лиге.
Еще в ноябре Объединение болельщиков "Рексема" (Wrexham Supporters Trust), прежде владевшее третьим старейшим футбольным клубом в мире, подавляющим большинством проголосовало за то, чтобы пойти на сделку с Рейнольдсом и Макэлхенни.
И во вторник вечером валлийский клуб, выступающий в английской системе лиг, наконец, подтвердил, что двое американцев получили 100-процентный контроль над клубом.
Таким образом, 44-летний Рейнольдс, известный по фильмам про "Дедпула", и 43-летний Макэлхенни, наиболее яркую свою роль сыгравший в сериале "В Филадельфии всегда солнечно", становятся сопрезидентами "Рексема".
Новые владельцы сразу же вложили в клуб 2 миллиона фунтов, а также объявили о своих планах вернуть "Рексем" в Футбольную Лигу и реконструировать стадион.
10.02.2021 06:00
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подтвердил, что двое американцев
Источник: http://fapl.ru/posts/83992/
Рэйнольдс канадец.
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