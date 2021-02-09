Силва недоволен, как ПСЖ поступил с ним и Кавани

Защитник "Челси" Тиаго Силва раскритиковал свой бывший клуб ПСЖ за манеру обращения с ним и нападающим "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани.

Прошлым летом Силва и Кавани, не получив новых контрактов в Париже, решили перебраться в Премьер-Лигу, где пока оба чувствую себя очень уверенно.



Тем не менее, Тиаго и Эдинсон расстались с ПСЖ не в лучших отношениях. У бразильца есть две веских причины обижаться на французский клуб.



"Они так ничего и не предложили мне. Даже: "Тиаго, ты бы согласился остаться у нас за 1 евро?" Абсолютно ничего, и это очень расстраивало".



"Но было и кое-что хуже. Когда случилась пандемия, у них было три месяца, чтобы спланировать мой прощальный матч, но ничего не было сделано".



"Слушайте, я провел там не только один сезон или несколько месяцев — это был восьмилетний период в качестве капитана, и я поднял ряд трофеев в клубе".



"Я заслужил гораздо больше уважения, нежели это. То же самое случилось с Кавани. Тем не менее, я очень благодарен за все то, что пережил там. Не считая концовки. Я был счастлив, и каждый относился ко мне хорошо", — сообщил Силва FourFourTwo.