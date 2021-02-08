Тухель объяснил отсутствие Силвы и Пулишича

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал отсутствие Тиаго Силвы и Кристиана Пулишича в заявке своей команды на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье.

Отсутствие Силвы во время воскресного выезда к аутсайдеру Премьер-Лиги не стало сюрпризом, ведь в минувший четверг бразильский защитник получил травму бедра против "Тоттенхэма".



Повреждение Тиаго не очень серьезно, однако матч 5-го раунда Кубка Англии против "Барнсли" в четверг, как минимум, ему тоже придется пропустить.



Что касается Пулишича, то у Кристиана просто возникли некоторые проблемы личного характера, о чем Тухель поведал после победы со счетом 1:2.



"Кристиану нужно было решить некоторые семейные вопросы, а семья всегда на первом месте, поэтому мы решили дать ему передышку на этот матч".



"За Тиаго мы сражаемся каждый день, но он точно пропустит матч в Кубке Англии, так что некоторое время мы будем обходиться без него".



"Он пропустит несколько дней. Мы бы хотели, чтобы он вернулся к "Саутгемптону" (20 февраля), это реалистичная, но и амбициозная цель. Знаю, Тиаго сделает все возможное, чтобы вернуться как можно скорее, но это мышечная травма, и здесь нельзя рисковать", — цитирует Тухеля Goal.