Тухель объяснил отсутствие Силвы и Пулишича
Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал отсутствие Тиаго Силвы и Кристиана Пулишича в заявке своей команды на матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье.
Отсутствие Силвы во время воскресного выезда к аутсайдеру Премьер-Лиги не стало сюрпризом, ведь в минувший четверг бразильский защитник получил травму бедра против "Тоттенхэма".
Повреждение Тиаго не очень серьезно, однако матч 5-го раунда Кубка Англии против "Барнсли" в четверг, как минимум, ему тоже придется пропустить.
Что касается Пулишича, то у Кристиана просто возникли некоторые проблемы личного характера, о чем Тухель поведал после победы со счетом 1:2.
"Кристиану нужно было решить некоторые семейные вопросы, а семья всегда на первом месте, поэтому мы решили дать ему передышку на этот матч".
"За Тиаго мы сражаемся каждый день, но он точно пропустит матч в Кубке Англии, так что некоторое время мы будем обходиться без него".
"Он пропустит несколько дней. Мы бы хотели, чтобы он вернулся к "Саутгемптону" (20 февраля), это реалистичная, но и амбициозная цель. Знаю, Тиаго сделает все возможное, чтобы вернуться как можно скорее, но это мышечная травма, и здесь нельзя рисковать", — цитирует Тухеля Goal.
08.02.2021 09:00
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Зиеш перестал появляться
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Что касается Пулишича, то у Кристиано просто возникли некоторые проблемы
Источник: http://fapl.ru/posts/83954/#reply
Кристиано Пулишичо
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